520卸任數位部長！唐鳳親曝下一步：將到國外分享「台灣經驗」

▲數位部長唐鳳分享卸任規劃。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

5月20日即將新舊內閣交接，外界都關心即將卸任的數位部長唐鳳動向及是否有新計畫。對此，唐鳳8日表示，接下來她會到國外分享台灣經驗，尤其是台灣選舉前後如何確保資訊完整性，到世界各個角落讓世界看見台灣。

新內閣名單日前已公布，數位部長將由中研院資通安全專題中心執行長黃彥男出任，唐鳳則將卸任。她日前表示，已經啟動交接工作，未來數位部交接給熟悉資安、AI跟隱私強化技術領域的黃彥男，「相當放心。」

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被外界封為「天才IT大臣」的唐鳳，即將卸下官員重擔，外界也關心她的未來動向。據了解，唐鳳卸任後將花1至2個月時間至國外演講，甚至已找好國外經紀人為她打理後續演講期程。

至於在國外會分享哪些內容，她說，全世界都很想知道「台灣選舉」如何確保選前、選後的資訊完整性。尤其選舉期間受到生成式AI、資訊操弄，選後也有投開票流程訊息操弄，但台灣卻「影響有限」，選後很快就恢復正常，因此，大家都想知道台灣為何可以做到這樣。

唐鳳表示，世界上很多國家都會面臨選舉，該如何確保選前、選後的資訊完整性，接下來她也會分享自己相關的貢獻，讓世界看到台灣的成果。