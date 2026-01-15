吃完尾牙隔天就離職「還要出席嗎？」　過來人點頭：最好抽走大獎

▲尾牙隔天就要離職，還要參加嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

農曆年倒數計時，尾牙季也正式開啟，有網友指出，原本預計做到1月25日就離職，並已同意會出席23日的尾牙，但後來因離職爭議與公司「撕破臉」，最終確定做到23日就離開，猶豫是否還要出席尾牙。對此，網友認為可以去，「有機會抽大獎就去」、「我前年也是吃完隔天離職，直接吃爆。」

已談好離職還要參加尾牙？ 兩派吵翻



[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在Dcard發文，原本預計任職到1月25日，因此在公司調查時已填寫會出席23號的尾牙，但後來因為跟公司鬧翻，離職時間提前至23日，「那還要去參加尾牙嗎？」

他進一步指出，會與公司關係惡化，主因在於年資計算爭議，「會想去尾牙，是覺得自己被主管亂做事坑了一年，再加上已經答應了、去尾牙一定會抽到獎品（幾百到幾萬都有），所以猶豫要不要去。」

貼文曝光，網友認為已填出席就去參加，拿完獎品、吃完就走，「如果去之後抽獎有中就更爽啦」、「有免費飯菜為什麼不吃」、「我之前公司有一個實習生剛來兩天遇到尾牙，然後中了大獎（6萬），領到獎的隔天就沒來公司了」、「去把最大獎抽走，然後閃人，感覺超爽」、「我有員工離職前參加尾牙，抽到20萬大獎後隔兩天離職，不香嗎！」

但也有人搖頭，「覺得可以不用去。都鬧翻了，公司的籤桶可能早就沒有你的籤，但純吃飯應該是沒問題。鬧得不愉快，公司不可能讓你抽到的」、「吃飯可以吧，但獎項應該沒你的份，是我不會去，除非跟同事很好，沒差那頓飯錢」。