科技大廠固料高階玻纖布！南亞攻勢再起　3檔高掛漲停板

▲台塑企業內湖大樓。（圖／台塑提供）

▲玻纖布缺貨傳大廠固料，南亞奔漲停價。（圖／台塑提供）

記者巫彩蓮／台北報導

AI動高階玻纖布需求，造成產能吃緊，市場傳出蘋果、超微，以及輝達赴日固料的動作，避免出現記憶體晶片荒現象，日本主要供應商預期，高階玻纖布供應緊俏情況延續明（2027）年下半年，建榮（5340）、德宏（5475）聞訊高掛漲停板，南亞（1303）從63.6元平盤附近，急拉到69.7元漲停價位，台玻（1802）漲幅逾6%，最高來到36.9元。

由於AI算力需求提升，能供應Low DK2(低介電玻纖布)、Low CTE等PCB上游玻纖布主要日本日東紡，儘管日商已啟動擴產動作，但AI晶片載板中使用高階玻纖布，擴產緩不濟急，供應短缺更加惡化，因此傳出蘋果、超微，以及輝達等大廠派員向日方爭取貨源。

消息傳出後，建榮一馬當先直奔76.6元漲停價位，創下2023年9月6日以來新高價位，德宏跟進亮燈漲停。

為了緩解高階玻纖布供應吃緊問題，日前南亞宣布與日本特殊玻纖領導大廠日東紡(Nittobo)攜手，預計至2027年，日東紡供應市場的特殊玻纖布中，將有20%由南亞協助織造，有日東紡助陣，南亞攻勢再起，直奔69.7元漲停價位，距離70元前波高點近在咫尺，到11點多，成交量來到21萬多張，為上市成交量第三大個股。

關鍵字： 玻纖布AI晶片南亞漲停供應短缺

2026-01-15 11:38
