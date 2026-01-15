科技大廠固料高階玻纖布！南亞攻勢再起 3檔高掛漲停板

AI動高階玻纖布需求，造成產能吃緊，市場傳出蘋果、超微，以及輝達赴日固料的動作，避免出現記憶體晶片荒現象，日本主要供應商預期，高階玻纖布供應緊俏情況延續明（2027）年下半年，建榮（5340）、德宏（5475）聞訊高掛漲停板，南亞（1303）從63.6元平盤附近，急拉到69.7元漲停價位，台玻（1802）漲幅逾6%，最高來到36.9元。

黃仁勳也揪心！日廠「一塊布」卡關 5大科技巨頭抱著燒

日本布料大廠日東紡（Nitto Boseki）所製做的「高階玻纖布」突爆出供應緊張，半導體圈繃緊神經盯貨源是否穩定，不但輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳關切，包括蘋果、超微（AMD）、高通、Google及亞馬遜等大廠也都焦急不已。

土方之亂拋解方！可寧衛*短多下車打落跌停 3檔續衝漲停

內政部國土管理署昨（14）日針對土方之亂提出四大調整方向，加上股價短線漲幅過大被列為注意股票，可寧衛*（8422）今（15）日短多下車，開低之後就直拉打落46.75元跌停價位，開盤半個小時，成交量達8萬多張，居成交量第四大個股，惟泰霖（8080）、基士德-KY（6641）、台境*（8476）等三檔個股雖然打開漲停價位，但股價維持紅盤之上。

快訊／股王信驊飆8700元天價 台股盤中回檔跌逾200點

台股今（15）日在權值股台積電（2330）回檔下，大盤一度下跌逾200點，但股王信驊（5274）邁向「萬金股」的腳步沒有改變，開盤不到半小時漲615元或7.61%，衝出8700元天價，想持有一張需要870萬才能成交。

低軌衛星資金卡位戰！金寶爆27萬張量居冠 4檔擠進前十

低軌衛星概念股今（15）日成為盤面焦點，多檔個股量能明顯放大。通訊設備整合廠金寶（2312）開盤90分鐘成交量突破27萬張，躍居上市公司成交量第1名，盤中股價上漲逾7%，來到32.65元，創近14個月新高。除金寶外，康舒（6282）、兆赫（2485）及燿華（2367）成交量皆超過7萬張，4檔同步擠進成交量前10名。

便宜日圓再等等！ 對沖基金押注跌至165官方才出手干預

受到傳出日本首相高市早苗提前解散眾院，日圓兌美元持續走貶一度逼近160，日本當局發出警告，惟對沖基金無視日本口頭干預警告，在貨幣選擇權市場押注日圓兌美元匯率可能跌至 165 左右，之後日本當局才會介入。

川普半導體關稅上路 資誠點3產業安全閃過

美國總統川普於美東時間1月14日發布行政命令，宣布針對特定高階半導體及其產品課徵25%關稅，自1月15日中午12時01分起正式生效。此舉意在強化美國本土晶片供應鏈、降低對海外依賴，並預計於7月1日進行政策檢討，評估是否調整課稅範圍。

2026電腦展設AI與機器人專館 黃志芳：推精準「AI代理人」服務

外貿協會董事長黃志芳今(15)日在年度記者會上指出，今年6月初台北國際電腦展將在世貿一館設AI與機器人專館，CEO主題演講，盛況可期；另因應國際採購AI代理化趨勢，外貿協會將推出「AI代理人」服務，以56年經驗和63個外館，以及完整的訓練提供，提供最精準的內容與答詢。

AI熱、消費復甦 渣打集團上調今年台灣GDP成長預測至3.8%

渣打集團全球研究部發布最新經濟展望報告，預估今(2026)年全球經濟將維持3.4%的穩健成長，與去(2025)年持平；渣打集團並上調今年台灣GDP成長預測至3.8%，主要受惠於全球人工智慧(AI)需求強勁、提前出貨效應，以及消費復甦持續回升，驅動整體成長。

