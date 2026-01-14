美對台關稅降至15%「準最惠國待遇」　中經院長：傳產利多

▲外媒披露台美貿易談判，台積電赴美蓋5廠換15％關稅。（資料照／記者高兆麟攝）

記者許力方／台北報導

《紐約時報》披露，台美貿易談判接近達成協議，美國可能將對台進口關稅下調至15%，並由台積電承諾擴大在美增設5廠作為配套。中華經濟研究院院長連賢明分析，若消息屬實，代表談判已進入尾聲，台灣在美國供應鏈中的關鍵角色獲得高度認可，產業面上，台灣傳產拓展美國市場一大利多，迎來新機會。

談判近尾聲 時程仍有變數

[廣告]請繼續往下閱讀...

連賢明表示，從《紐約時報》引述知情人士的說法來看，台美貿易協議輪廓已相當清楚，顯示雙方談判應已告一段落。不過，他對於是否能如外媒預期在1月底前正式拍板，仍持保留態度，認為美國總統川普目前仍需處理伊朗、古巴等多項國際議題，未必會優先聚焦台灣的貿易協議時程。

15%關稅近似最惠國待遇

連賢明進一步指出，若對等關稅確定為15%，且未再疊加其他稅率，實質上已接近「準最惠國待遇」，與日本、韓國及歐盟等主要經濟體站在同一水準。這樣的安排，意味美國將台灣視為其對外供應鏈中不可或缺的一環，具有相當程度的戰略與經濟意義。

傳產迎來新機會 競爭基礎趨於一致

在產業面向上，連賢明認為，這將是台灣過去十多年來，首度有機會在美國市場與日本、韓國於相同關稅基礎下競爭。他指出，即便在世界貿易組織架構下，台灣過往對美出口稅率仍普遍高於日韓，如今若能拉齊水準，對台灣傳統產業拓展美國市場將是一大利多，有助提升整體競爭力。