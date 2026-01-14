散戶為何總是容易被割韭菜？　周行一點破2大投資迷思

▲政大前任校長周行一認為只有買進整個市場、分散風險，才能穩賺11％報酬。

近日周冠男和巨人傑對於「指數vs.個股」激烈交戰，痛擊所有投資人的焦慮：究竟該安穩領回大盤報酬，還是該重押神山賺取超額報酬？本刊曾採訪政大前任校長周行一，他認為只有買進整個市場、分散風險，才能讓人安心等待、財富穩穩進口袋。周行一揭開散戶2大迷思，並用簡單的1招擁抱0050，每年穩賺市場平均報酬11％。

投資人永遠都處在追高殺低的焦慮，到頭來卻白忙一場，「我常跟學生說，Look！He who can wait always wins. 能等的人永遠贏。」周行一強調，「能等」勝過「能選」，只有買進整個市場、分散風險，才能讓人安心等待、財富穩穩進口袋。

數十年來周行一抱緊2檔市值型ETF，分別是追蹤台股大盤的0050、及追蹤美股S&P 500指數的SPY，並貫徹「只進不出」的紀律，每年穩賺市場平均報酬11％。

而AI潮流席捲，股民都出現FOMO（錯失恐慌症），焦慮沒有進場就錯失賺錢機會，周行一卻再三提醒，風水輪流轉，誰能保證AI永遠都好？

日前他在《錢鏡你家》節目中分享，多年前有位學生跟他說某檔股票好，鼓勵他買進，「股價漲到120元可獲利了結，當時我在股價50元買了，但我每天要忙教書、無暇盯盤，有天查看我的股票竟然跌到30元。」

周行一說，這件事讓他體悟到，自己學財管不是不專業，而是沒有足夠的資訊和充裕的時間研究股票，因此往後他的投資策略都是，透過指數投資，買進整個市場、分散風險，他揭開散戶2大迷思。

迷思1、愛買時髦股

周行一觀察，台股市場平均年報酬率是12％，但根據統計，台灣散戶的報酬率卻是負的3.8％，「因為人都是見利忘險，瘋狂追明牌、短進短出，只看報酬卻忘記風險。」

而AI今年還會漲多少？沒有人知道，所以投資人就是在賭50％的機率，「歷史上常出現這類『時髦』股票，例如美國早期鋼鐵股、1970年代的電腦股、2000年代的網路股至今日的AI股，炒得火熱卻不知何時退燒。」因此要買進整個市場、分散風險才能安心等。

迷思2、一味重押

市場上大家總是熱烈討論哪一檔AI股最強，於是瘋狂追高，甚至資金All in、重押，周行一大喊母湯！「集中風險」就是投資最大的陷阱，「房地產鐵律，大家都知道：地段、地段、地段，而投資鐵律絕對是：分散、分散、分散，所以不選股、不擇時，要跟著市場走。」

周行一分享自己抱緊追蹤大盤的指數型基金，並平均分散在台灣、美國兩個市場，標的分別是0050（元大台灣50）、SPY（SPDR標普500指數ETF），前者成分股為台灣50家頂尖公司，後者則是美國500家龍頭企業，兩者皆有汰弱留強機制，市值縮水、經營不善的企業會被踢出指數。只要長期投資，加上配息滾入的複利投資效果，就能輕鬆取得市場平均報酬。



