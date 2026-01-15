台積電長期毛利率56％可達成　財務長：今年N3會超越公司平均毛利率

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會並公佈去年第四季財報，同時台積電今日也釋出強勁財測，預期今年季一季營收還有望再季增4%，但台積電今年資本支出達520-560億美元，讓外界關注其毛利率表現，不過台積電財務長黃仁昭也強調，長期毛利率56％是可以達成的，更預計3奈米製程的毛利率預計在今年某個時間點會超越公司的平均值。

台積電今日在法說會中，財務長黃仁昭針對毛利率進行說明，他指出，台積電去年Q4的毛利率增加了 280 個基點至 62.3%，主要原因來自成本優化措施、較有利的外匯匯率，以及較高的整體產能利用率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台積電財務長黃仁昭。（圖／記者湯興漢攝）

他也指出，與台積電原本對 2025 年第四季的業績展望相比，台積電實際毛利率預測高標超出了 130 個基點，主因為在成本優化措施方面取得了優於預期的成果。此外，第四季的實際匯率為 1 美元兌新台幣 31.01 元，而台積電預測為 1 美元兌新台幣 30.6 元。

台積電對 2026 年第一季的毛利率展望將增加 170 個基點至中位數 64%，主要原

因在於持續的成本優化措施，包含生產效率提升，以及更高的整體產能利用率，然

而此影響將有部分持續被來自海外晶圓廠的利潤稀釋所抵消。

黃仁昭表示，一方面台積電預期整體產能利用率在 2026 年將適度增加，3 奈米製程的毛利率預計在今年某個時間點會超越公司的平均值，台積電正憑藉更好的晶圓廠生產效率，進而擴大產量，也正在加強跨製程技術的產能優化，包括在 7 奈米、5 奈米和 3 奈米製程技術之間提供靈活的產能支援，以支持獲利能力。

另一方面，隨著海外拓展規模持續成長，台積電仍維持先前的預測，由於海外

晶圓廠量產所致的毛利率稀釋在接下來數年的初期影響約為 2~3%，到了後期則擴

大為 3~4%。此外，2 奈米技術開始量產，並將於今年第二季開始稀釋毛利率，預期在 2026 年全年將稀釋毛利率 2~3%。最後他也強調，台積電無法控制外匯匯率，但這可能會是 2026 年的另一個影響因素。