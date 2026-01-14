00830「暴力配9000元」！股價刷新高　單周受益人數躍增

▲00830追蹤費半指數，費半標高，加上配息佳，帶動受益人數大增。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國泰費城半導體（00830）公告今年（2026年）將配發高達9元現金股利，帶動投資人買盤，今（14 日）股價衝高至63.6元，創掛牌以來新高價，單周受益人數增逾2萬人，增加人數居整體台灣ETF第二名。

00830一張股票配9000元，以今（14）日盤中最高價63.6元計算，年化殖利率逼逾14%，從本月初公告配息以來一直引發股民討論；根據集保中心統計，人數至上周五（9日）正式突破10萬人次，單周（1/5~1/9）人數增2萬餘人， 在整體台灣ETF第二名，僅次於元大台灣50（0050）受益人周增3萬6776人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

00830追蹤費半指數，美股四大指數周二漲跌互見，那斯達克指數、道瓊指數、標普500指數收跌，唯費城半導體指數再創收盤新高，00830股價也連著二個交易日創高，今日盤中最高來到63.6元。

00830基金經理人李翰林表示，隨企業對於AI的重視程度日漸升高，未來將持續加碼更多資源投入，引導資金持續流入AI相關產業，基礎建設必定先行，其中半導體產業是最大受惠族群，記憶體亦已成為稀缺戰略資源。00830鎖定美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，輝達、博通、台積電ADR、美光、超微、艾司摩爾、應用材料等都是成分股，涵蓋GPU和ASIC兩大陣營和記憶體大廠，具備成長潛力與獲利能力。