謝金河欽點　7檔低軌衛星概念股「沾到都很熱鬧」

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

美中競逐太空版圖持續升溫。財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「美中太空競賽會是26年重要賽局」為題撰文指出，中國近期向國際電信聯盟提出涵蓋14個星座、逾20萬顆衛星的頻軌申請，企圖心引發市場高度關注，也凸顯美中在太空發展策略上的根本差異。

在國家政策力挺與資本市場題材發酵下，低軌道衛星相關產業成為新一波焦點，相關概念股在中美兩地同步掀起熱潮，謝金河認為，這場太空競賽，將是2026年前後的重要賽局，更點名昇達科（3491），華通（2313），燿華（2367），鐳洋（6980），昇貿（3305），耀登（3138），金寶電子（2312）等7低軌衛星概念股。

以下謝金河臉書全文：

最近有一則受關注的消息是中國向聯合國國際衞星聯盟（ITU）提交涵蓋14個星座，超過20萬顆的衞星頻軌申請，這符合中國一貫的國策：美國有的，中國也要有，而且量要讓對手跟不上！ 到目前為止，美國的衞星有8500顆，中國只有903顆，這次中國一出手就是20萬顆，這個企圖心令人側目。而這也顯示美國和中國在發展太空的策略不同。

美國以馬斯克為首的Space X今年會IPO，市場估計市值會從一兆美元起跳，可能會達到1.5兆美元。Amazon的太空計劃也積極展開，台灣很希望能和Amazon合作。美國的太空計劃從市場切入，最終目標在獲利極大化。

中國是國家政策，不在乎有沒有獲利，在追求市場極大化。從市場的角度看，從去年以來的PCB，銅箔基板的勝宏科技，生益科技，滬電等，矽光子概念的中際旭創，新易盛股價上漲都告一段落。最近輪到低軌道衞星的公司股價飆漲。

例如，中國衞星從16.38到109元人民幣，中國衞通從8.7到48.98人民幣，北斗星通從21.01到63.19元人民幣，航天電子，航天發展，雷科防務等，股價漲幅都很驚人。這些企業都是政策扶持的企業，股價如旱地拔蔥般暴起，也代表著國家政策方向。

今天來新竹看羅森洲的芯鼎，神盾，羅董事長在趕去南韓的最後一刻特別爲大家介紹神盾在低軌道衞星的布局，看起來這會是貫穿資本市場一整年的熱門話題。今年從昇達科，華通，燿華，鐳洋，昇貿，耀登，金寶電子等，和低軌道衞星沾到邊的公司今年都很熱鬧！