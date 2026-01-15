台積電無懼英特爾先進製程競爭　魏哲家笑回：不是有錢就能成功

▲台積電董事長魏哲家。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，針對法人關心台積電是否擔心和英特爾在先進製程的競爭，台積電董事長魏哲家直接明瞭的說「不」，更強調競爭不是光靠錢就能成功，台積電過去都在競爭中成長，未來也有信心持續成長。

魏哲家表示，是否擔心和英特爾競爭是一個簡單的問題，他覺得他該說「不」。他也解釋，競爭不是光靠錢就能成功的，現在技術是如此複雜，一旦你想設計一項非常先進的技術，這需要兩到三年的時間才能充分來利用他。確實，台積電有一個強大的競爭對手，但在這之前，這需要時間，另外台積電也不會小看他們，但你說台積電會害怕嗎？過去這三十多年來，台積電一直都在競爭中成長，所以「不」，台積電有信心讓業務如預期般持續成長。

除此之外，針對法人關心近期記憶體漲價是否會影響客戶，魏哲家也說「不」，他也強調台積電的客戶都專注高端的產品應用，因此對於其中價格的敏感度較低，因此對台積電沒什麼影響。

法人也關心，除了客戶樂觀的看法以外，「客戶的客戶」看法是否也是如此，是否會擔心AI泡沫的問題，魏哲家則說，其實他也緊張，因為他才剛宣布要投 520 億至 560 億美元的資本支出，一個不小心的話，台積電就要面對一場大災難，所以他花很多時間和客戶溝通，而他們的回答也讓他很滿意，不只展示他們的AI如何幫助其業務，而且他們的「財務狀況」更是非常穩健，因此他不擔心。