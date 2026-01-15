ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

貨真價實的撿股師！他曝龍巖買1121張台積電「成本275.1元」

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

談到台股，很多人第一時間都是想到台積電（2330）。不過，投資網紅葉育碩發文點名「龍巖」，直呼它是「台股的波克夏」、「貨真價實的撿股師」，並揭露龍巖早在2020年就以每股275.1元的價格，買進多達1121張台積電，「這筆投資至今已翻了約7倍」，讓不少網友也驚呼，龍巖根本是低調的投資王者。

葉育碩在貼文中表示，外界多半只把龍巖視為殯葬業公司，但實際上它是少數能透過「生前契約」創造穩定現金流，進而進行長期投資、放大複利效果的企業。他強調，龍巖不只押對台積電，這筆「每股275.1元、1121張」的投資，至今報酬相當驚人，本業之外的收益更是亮眼到令人咋舌。

資本市場的低調贏家！龍巖「美股投資版圖」更全面

除了台股，葉育碩也指出，龍巖在美股布局同樣全面，包括Amazon、Alphabet、Berkshire、Intel、JPM等一線藍籌股，甚至延伸至私募基金與二級市場，如CD&R、Blue Owl、EQT、KKR、Hamilton Lane、NB Secondary等，幾乎是「績優標的一把抓」。

最後，他直呼「眼光決定高度，布局決定未來」，當不少公司忙著追逐短線題材時，龍巖選擇的是用時間換取複利，「龍巖，不只是殯葬業的穩健企業，更是資本市場的低調贏家。」

該篇貼文引發熱烈討論，有人驚嘆，「龍巖ETF」、「比國發基金還會投資」、「最傳奇的是已逝的創辦人，自家財務團隊怎麼研究都輸他的眼光」、「被生後禮儀耽誤的市場操盤手。」

※本文獲葉育碩授權引用。

台積電無懼英特爾先進製程競爭　魏哲家笑回：不是有錢就能成功

台積電無懼英特爾先進製程競爭　魏哲家笑回：不是有錢就能成功

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，針對法人關心台積電是否擔心和英特爾在先進製程的競爭，台積電董事長魏哲家直接明瞭的說「不」，更強調競爭不是光靠錢就能成功，台積電過去都在競爭中成長，未來也有信心持續成長。

2026-01-15 15:16
快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率首破6成

快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率首破6成

台積電（2330）今（15）日公佈2025年第4季財務報告，合併營收約新台幣1兆460億9千萬元，稅後純益約新台幣5,057億4千萬元，毛利率首破60%，為史上最強第4季，首度繳出單季超過5000億元的成績單，每股盈餘（EPS）為新台幣19.50元（折合美國存託憑證每單位為3.14美元），累計全年每股稅後純益66.25元，超越市場預期。

2026-01-15 13:41
快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

熱門飆股再度被「抓去關」！證交所今（15）日公告新增2檔處置股，包括低軌衛星概念股耀登（3138）與散熱業高力（8996）都入列，2檔處置期皆到1月29日為止。

2026-01-15 18:22
台積電財報太亮眼　美股夜盤直線拉升漲近2%

台積電財報太亮眼　美股夜盤直線拉升漲近2%

台積電（2330）在台股15 日收盤後公布去（2025年）全年業績，不管是去年第4季或是去年全年都繳出非常亮麗數字，隨著財報公布，台積電ADR夜盤股價直線拉升漲近2%。

2026-01-15 13:54
台積電今年資本支出上看560億美元　美半導體設備股夜盤集體飆漲

台積電今年資本支出上看560億美元　美半導體設備股夜盤集體飆漲

台積電今（15日）法說會釋出最新資本支出預期，台積電財務長黃仁昭表示，今年預期520到560億美元的資本支出，美股半導體設備股夜盤集體拉升，艾司摩爾（ASML）、應用材料（Applied Materials）飆漲逾5%。

2026-01-15 15:17
台積電長期毛利率56％可達成　財務長：今年N3會超越公司平均毛利率

台積電長期毛利率56％可達成　財務長：今年N3會超越公司平均毛利率

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會並公佈去年第四季財報，同時台積電今日也釋出強勁財測，預期今年季一季營收還有望再季增4%，但台積電今年資本支出達520-560億美元，讓外界關注其毛利率表現，不過台積電財務長黃仁昭也強調，長期毛利率56％是可以達成的，更預計3奈米製程的毛利率預計在今年某個時間點會超越公司的平均值。

2026-01-15 18:23
科技大廠固料高階玻纖布！南亞攻勢再起　3檔高掛漲停板

科技大廠固料高階玻纖布！南亞攻勢再起　3檔高掛漲停板

AI動高階玻纖布需求，造成產能吃緊，市場傳出蘋果、超微，以及輝達赴日固料的動作，避免出現記憶體晶片荒現象，日本主要供應商預期，高階玻纖布供應緊俏情況延續明（2027）年下半年，建榮（5340）、德宏（5475）聞訊高掛漲停板，南亞（1303）從63.6元平盤附近，急拉到69.7元漲停價位，台玻（1802）漲幅逾6%，最高來到36.9元。

2026-01-15 11:38
黃仁勳也揪心！日廠「一塊布」卡關　5大科技巨頭抱著燒

黃仁勳也揪心！日廠「一塊布」卡關　5大科技巨頭抱著燒

日本布料大廠日東紡（Nitto Boseki）所製做的「高階玻纖布」突爆出供應緊張，半導體圈繃緊神經盯貨源是否穩定，不但輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳關切，包括蘋果、超微（AMD）、高通、Google及亞馬遜等大廠也都焦急不已。

2026-01-15 11:32
土方之亂拋解方！可寧衛*短多下車打落跌停　3檔續衝漲停

土方之亂拋解方！可寧衛*短多下車打落跌停　3檔續衝漲停

內政部國土管理署昨（14）日針對土方之亂提出四大調整方向，加上股價短線漲幅過大被列為注意股票，可寧衛*（8422）今（15）日短多下車，開低之後就直拉打落46.75元跌停價位，開盤半個小時，成交量達8萬多張，居成交量第四大個股，惟泰霖（8080）、基士德-KY（6641）、台境*（8476）等三檔個股雖然打開漲停價位，但股價維持紅盤之上。

2026-01-15 10:23
快訊／股王信驊飆8700元天價　台股盤中回檔跌逾200點

快訊／股王信驊飆8700元天價　台股盤中回檔跌逾200點

台股今（15）日在權值股台積電（2330）回檔下，大盤一度下跌逾200點，但股王信驊（5274）邁向「萬金股」的腳步沒有改變，開盤不到半小時漲615元或7.61%，衝出8700元天價，想持有一張需要870萬才能成交。

2026-01-15 09:38

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股ADR狂飆

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

他曝龍巖買1121張台積電「成本275.1元」賺翻

即／威力彩連23槓　下期直奔5.7億！

廣達尾牙席開1300桌、總獎金近7千萬　林百里：未來3年迎爆發期

散戶為何總是容易被割韭菜？

富邦「東床女婿」出線　接掌人壽投資實權

快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率首破6成

6大壽險上月轉虧逾百億元　外價金飆高逼近5千億

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

低軌衛星股提前開獎兩樣情！燿華獲利年衰退破1倍　耀登年增逾5成

00929改版績效超車00878、0056

跨鏈科技獲創投支持合作　未來將導入穩定幣跨境金流場景

5大行2025年刷爆3.56兆　中信銀8903億勇奪雙冠王

00830「暴力配9000元」！股價刷新高　單周受益人數躍增

月領3萬8在台北生活是低薪！北漂仔：活著就是奇蹟

謝金河欽點　7檔低軌衛星概念股「沾到都很熱鬧」

