貨真價實的撿股師！他曝龍巖買1121張台積電「成本275.1元」

記者鄺郁庭／綜合報導

談到台股，很多人第一時間都是想到台積電（2330）。不過，投資網紅葉育碩發文點名「龍巖」，直呼它是「台股的波克夏」、「貨真價實的撿股師」，並揭露龍巖早在2020年就以每股275.1元的價格，買進多達1121張台積電，「這筆投資至今已翻了約7倍」，讓不少網友也驚呼，龍巖根本是低調的投資王者。

葉育碩在貼文中表示，外界多半只把龍巖視為殯葬業公司，但實際上它是少數能透過「生前契約」創造穩定現金流，進而進行長期投資、放大複利效果的企業。他強調，龍巖不只押對台積電，這筆「每股275.1元、1121張」的投資，至今報酬相當驚人，本業之外的收益更是亮眼到令人咋舌。

資本市場的低調贏家！龍巖「美股投資版圖」更全面

除了台股，葉育碩也指出，龍巖在美股布局同樣全面，包括Amazon、Alphabet、Berkshire、Intel、JPM等一線藍籌股，甚至延伸至私募基金與二級市場，如CD&R、Blue Owl、EQT、KKR、Hamilton Lane、NB Secondary等，幾乎是「績優標的一把抓」。

最後，他直呼「眼光決定高度，布局決定未來」，當不少公司忙著追逐短線題材時，龍巖選擇的是用時間換取複利，「龍巖，不只是殯葬業的穩健企業，更是資本市場的低調贏家。」

該篇貼文引發熱烈討論，有人驚嘆，「龍巖ETF」、「比國發基金還會投資」、「最傳奇的是已逝的創辦人，自家財務團隊怎麼研究都輸他的眼光」、「被生後禮儀耽誤的市場操盤手。」

※本文獲葉育碩授權引用。