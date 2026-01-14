想賣股改買0050！老媽「超強持股」投報率654%　全場跪：乾媽別動

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日曬出母親長年持有的股票清單，透露媽媽動念想把部分股票賣掉、轉買0050，並向她尋求建議；但她對個股缺乏研究，於是代母發文請益。然而，網友們看完一面倒驚呼太猛，紛紛勸原PO別亂動。

持股橫跨多元族群 帳面幾乎一片紅

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友於Dcard發文表示，母親持有多檔擺放已久的個股，近期打算清倉並將資金轉入0050，「我只買006208，對個股沒有研究，想請問哪一些股票可以直接砍掉，哪一些可以再擺一陣子看看？」

從原PO貼出的帳戶來看，持股橫跨ETF、金融、科技、傳產與債券型商品，多數部位呈現獲利，甚至出現超過兩位數、三位數報酬率的標的。

智易投報率654% 全場目光瞬間被吸走

其中，有眼尖網友看到，智易投報率竟高達654.27%，且還有5元的國票金、38元的緯創等超低進場價，展現驚人的長期持有實力。不少人直言，比起給建議，更想拜師學藝。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

網友勸退操作 大讚選股實力

面對如此亮眼的成績單，大票網友直呼，「勸你不要幫你媽操作，而且她很厲害了欸，都有賺」、「妳先叫妳媽分享怎麼選股的，我覺得已經很ok了」、「5塊的國票金、38塊的緯創、23塊的智易，屬實是牛逼，要我絕對不敢動」、「654.27%，太猛了」、「你媽已經贏過超多人了，我勸你不要動她的股票」、「你媽媽很強喔，乾媽」、「你媽來幫我玩股票好了」、「你是來炫耀媽媽的股票我比較相信」。

不過，也有人建議，中鋼真的要好好考慮可以賣了，鋼鐵業黃金時代可以說已經過去，未來只會越來越困難，「債券和中鋼全砍，拿去投資0050，其他都留著」、「整體都不錯欸，但中鋼跟高股息ETF是覺得可以換掉」。

►「這3組密碼」被點名超弱！能瞬間攻破 資安署：一破口恐全淪陷

►吊車大王「差1碼」錯過頭獎！曝實拿金額：不開心 秒捐一台車

►象山站不是起點！淡水信義線「消失的R01」曝光 在地人：等了10年