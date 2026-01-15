土方之亂拋解方！可寧衛*短多下車打落跌停　3檔續衝漲停

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

內政部國土管理署昨（14）日針對土方之亂提出四大調整方向，加上股價短線漲幅過大被列為注意股票，可寧衛*（8422）今（15）日短多下車，開低之後就直拉打落46.75元跌停價位，開盤半個小時，成交量達8萬多張，居成交量第四大個股，惟泰霖（8080）、基士德-KY（6641）、台境*（8476）等三檔個股雖然打開漲停價位，但股價維持紅盤之上。

土石方清運新制規定，土石方清運車輛必須全面安裝GPS外，進出點必須以電子聯單申報，相關規定讓每方土處理費飆漲到五成到一倍之多，許多建商大喊吃不消，因此停工。

土方之亂一出，市場聯想到環保相關廢棄物個股，加上股票去（2025）年10月股票分割後流動性轉佳、ETF納入成分股等題材加持，可寧衛*股價從年初32.5元，一路急拉到昨日51.9元，漲幅逼近六成，也被列入注意股，獲利了結賣壓出籠，今日股價打落46.75元跌停，跌停委賣達10萬張。

儘管可寧衛*打落跌停，泰霖、裕山（7715）、基士德-KY、台境*等四檔土方之亂概念股漲幅跟著降温，相繼打開漲停板價位，裕山由紅翻黑，其他三檔則是維持紅盤之上。

