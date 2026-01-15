台積電成高股息ETF新寵？00900、00929打破慣例納入　達人指出關鍵原因

▲富邦特選高股息30（00900）與復華台灣科技優息（00929）雙雙將台積電納入成分股。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

台股開年氣勢如虹，衝破三萬點大關，台積電穩坐領頭羊，推升市值型ETF表現亮眼。值得關注的是，高股息ETF也出現新趨勢，富邦特選高股息30（00900）與復華台灣科技優息（00929）雙雙將台積電納入成分股，打破過去「高殖利率優先」的傳統選股邏輯。

AI浪潮驅動下，台積電受惠先進製程與AI晶片商機，營運動能強勁，股價頻創新高，也帶旺整體台股氣勢。然而，不同於市值型ETF的「含積量」本就高，現在連強調配息的高股息ETF也將台積電納入，引發市場好奇：殖利率並不突出的台積電，為何能獲高股息ETF青睞？

理財達人「要不要來點稀飯套餐」分析，00900一年進行三次選股，其中年度第三次選股重點並非殖利率高低，而是鎖定12月後仍有除息機會的個股。由於台股多數公司採年配息，通常在年中就發放完畢，台積電這類季配息公司剛好能填補年底至隔年4月的配息空窗期，即便殖利率不高，但只要確定配息，就符合選股策略需求。

00929也有異曲同工之妙，「要不要來點稀飯套餐」指出，00929追蹤指數去年11月調整選股機制，在12月定期審核時，將優先納入「最近4季現金股利發放達2次以上」的公司，台積電屬於季配息，聯發科則是半年配，兩者皆符合門檻，因此順利入榜。

雖然權值股的加入可能微幅稀釋平均殖利率，但理財專家認為，此舉能強化投資組合的資本利得潛力與填息穩定度，也意味著高股息ETF不再僅是單純的領息工具，而是透過納入具備成長動能的龍頭股，讓投資人不僅賺股息，也有機會在多頭市場中跟上大盤漲幅。

除了選股機制調整，00929在產業配置上也同步進化，新增生技醫療、數位雲端與綠能環保三大板塊，例如納入台灣規模最大網際網路交換中心「是方電訊」、電商龍頭「富邦媒體科技」，以及台灣兩大環保產業龍頭的「可寧衛」、「崑鼎」等。透過擴大投資視野，能有效降低過往單壓電子股的景氣循環風險，並提前卡位新興產業商機。

隨著台股高股息ETF競爭白熱化，00929試圖透過規則優化，在領息與成長間取得平衡。新版配置將成分股擴增至50檔，以分散風險，並透過納入權值股解決過去高股息ETF在多頭市場漲不動的困境。對於看好AI長線趨勢，又希望保有穩定月現金流的投資人而言，升級後的投資組合提供了攻守兼備的新選擇，也能完整參與台灣科技業上中下游的成長紅利。