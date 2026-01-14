低軌衛星股提前開獎兩樣情！燿華獲利年衰退破1倍　耀登年增逾5成

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
低軌衛星概念股因搭上Space X火箭題材，近期籌碼蜂湧而入、股價飆漲遭主管機關盯上，今（14）日多檔提前公告2025年11月獲利，其中印刷電路板（PCB）燿華（2367）僅賺400萬元，年衰退105%；射頻模組業耀登（3138）自揭2025年12月歸屬母公司業主權益達2621萬元，年增50.81%，兩檔處境大不同。
燿華公告，2025年11月營收10.42億元，年衰退33%，淨利400萬元，年衰退105%，每股盈餘0.01元，年衰退108%。燿華今日以下跌0.2元或0.57%、每股34.7元作收，成交量9萬9740張，今年以來漲27.57%。
耀登則揭露2025年12月營收1億9895萬元，年增30.54%；稅前淨利2809萬元，年增83.71%，歸屬母公司業主淨利2621萬元，年增50.81%，每股盈餘0.52元，年增48.57%。耀登今日以上漲3元或2.07%、每股148元作收，盤中最高149元為1年新高，今年來漲幅37.04%。
除了燿華、耀登以外，太陽能模組廠元晶（6443）稍早也公告自結去年（2025年）11月單月稅後純損1.06 億元，比去年同期衰退166%，每股虧損0.21元，雖業績表現未見回溫，惟在題材消息加持下，今年以來飆漲4成。
