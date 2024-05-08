台驊Q1每股賺1.88元　海空運Q2營運看旺

▲台驊董事長顏益財。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台驊控股（2636）今日董事會通過Q1財報，Q1合併營收為46.57億元，年增38.31％，寫下近5季新高；稅後淨利為2.88億元，年增9.36％，EPS為1.88元。展望Q2，台驊表示，海運部分預計五一黃金周假期後，商品發貨量將回升，帶動營收成長；空運部分將持續進軍電商客戶，配合年中購物旺季需求，擴大營運表現。

台驊表示，紅海事件帶動歐美及地中海航線運價上漲，加上全球終端零售重建庫存需求下，海運事業群Q1營收達25.76億元，年增55.2％，帶動整體Q1營收攀升；空運事業部受惠美國電商進口需求熱絡，Q1陸續完成多趟包機業務，營收9.86億元，年增34.04%。

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台驊指出，由於全球電動車競爭進入白熱化，加速整體鋰礦砂倉儲週轉動能，在美國及澳洲鋰礦砂大廠仍持續佈建庫存下，Q1江船貿易及倉儲收入持續成長，內貿物流事業群營收7.76億元，年增15.53%；此外，由於遠東至歐洲及地中海運運價較去年同期上倍增，考量運行時間成本，中歐班列成為廠商出口歐洲的主要替代方案，鐵路事業群Q1營收3.18億，年增6.82%。

展望Q2，台驊表示，海運方面今年運力仍供過於求，紅海危機使得航商仍繞行好望角，配合嚴格控艙經營模式，短暫縮減運力過剩缺口，同時透過加徵綜合附加費確保運價維持在獲利水平之上；今年與各航商美國線長約已完成簽署，合約價格優於去年，同時中國Q1經濟成長超於預期，加上美國消費力道持續強勁，顯示未受到高通膨環境縮減購買意願，預計在五一黃金週假期過後，商品發貨量將快速回升，帶動Q2營運表現。

至於空運部分，台驊指出，海運市場的不穩定和中國電商的崛起是推升航空貨運增長的重要因素，預計Q2營運趨勢仍以電商產品為主流，由於快時尚電商運輸方式對航空貨運需求和運價產生巨大影響，穩定供應艙位成為電商物流最主要的一門課題，營運團隊藉由電商業務的蓬勃發展契機，深化與航空公司合作關係，成功取得多家航空公司往來歐洲及美洲穩定艙位，同時複製打入中國電商龍頭供應鏈經驗，Q2將陸續進軍其他電商客戶群，配合年中購物旺季需求，藉此擴大營運表現。