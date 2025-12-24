ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

會計師簽證不是罪！　5大公會疾呼：釐清刑責、別誤傷專業判斷

▲▼5大會計師公會為界定會計師簽證責任召開座談會，右一為東吳大學會計系系主任李坤璋。（圖／業者提供）

▲會計師財務簽證刑事責任座談會圓滿落幕，產官學界齊聚，呼籲合理化專業責任規範，促進產業永續發展；立法院朝野三黨五位立委出席，表達支持。圖右為東吳大學會計系教授李坤璋。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

近年會計師因取得資訊有限、依法核簽財務報告，卻事後捲入刑事責任的案例頻傳，引發專業界高度關注。5大會計師公會日前共同舉辦「會計師財務簽證刑事責任座談會」，與會學者、立委與實務界一致呼籲，應在公司治理與法令遵循前提下，合理界定會計師於有限資訊下的責任邊界，避免將專業判斷與故意不法行為混為一談，以維護資本市場穩定與會計師正常執業環境。

座談會主持人、會計師公會全國聯合會理事長張威珍指出，會計師界正面臨「二高二低三不」的結構性困境，也就是高風險、高責任、低容錯率、低報酬，加上不敢接案、不願久留、不易傳承，已衝擊人才培育與產業永續，導致學生不願就讀會計相關科系，畢業後也不傾向投入會計師事務所。

國策顧問黃奕睿則表示，台灣現行制度過度以事後結果回溯責任，與美國著重處罰實際不法行為者的立法精神不同，將會計師專業判斷與結果直接科以刑責，標準過於嚴苛。

多位立法委員也在座談會中表態支持制度檢討。立委羅明才、吳思瑤指出，基於罪刑法定主義與比例原則，現行法制下對會計師「期後事項」的義務界線仍不明確，實不宜動輒追究刑事責任；立委林國成亦表示，若非蓄意行為，不應科以刑責。立委黃秀芳、張智倫也表達相同立場，與會立委一致認為，必要時將推動修法回應制度性問題。

座談會上半場聚焦於「期後事項」的審計準則規範。台北商業大學教授林維珩指出，財報出具後若發現疑義，是否修正及後續作為，應視管理階層態度及會計師的法律權利義務而定，必要時應諮詢法律專家；同時也須考量會計師的獨立性與保密義務，並非可任意對外揭露資訊。

台灣大學助理教授陳思帆則表示，目前期後事項的會計師義務界線並不明確，期後事項原應限於「查核報告出具時已存在、但當時未被會計師所知悉」的事實，不宜僅因事後取得尚待查證的資訊，就回溯課予會計師對前期財務報告的刑事法律責任。

中正大學教授黃劭彥進一步指出，期後事項的判斷高度仰賴會計師專業判斷，實務上有必要研議訂定更明確、可操作的指引，避免會計師陷入進退失據的困境。

東吳大學會計系教授李坤璋補充表示，台灣在制定審計準則與會計師簽證責任時，應考量本土實務環境，因地制宜檢討相關規範，不宜動輒以刑事責任處理專業判斷爭議。

李坤璋認為，會計師簽證責任應朝除罪化方向思考，專業疏失宜回歸行政監理與專業懲戒機制處理，並建議比照律師制度，將會計師懲戒委員會的運作獨立於行政機關體系，以維護專業自主性與制度公平性。

全國律師聯合會秘書長林俊宏指出，律師、會計師等專業人員面對不明確法律概念，將承擔高度被處罰風險，因此如何讓受規範者「可得預見」法律禁止的界線，是立法設計的重要關鍵。

士林地檢署檢察官蔡景聖表示，依最新實務見解，證交法第174條第2項第2款後段，關於會計師查核未予敘明的刑事責任，係規範年度財務報表，並不及於季報。

台灣大學法律系副教授楊岳平指出，證交法第174條第2項第2款設置刑事責任的目的，在於嚇阻會計師明知財報不實仍予以簽證的高度故意行為，不宜僅因技術性規範違反，就推定具有刑事故意。

東吳大學法律系教授蕭宏宜則強調，審計準則已明確規定會計師於財務報表發布後並無「查核」義務，因此期後事項自然不應落入證交法第174條第2項第2款的刑責範圍，且即便課予作為義務，也須考量實務上是否具可行性。

座談會最後，台北市會計師公會理事長邵志明總結表示，公會長期努力的目標在於促使會計師整體執業環境持續改善與健全，但在現行制度下，期後事項相關規範仍不明確，使會計師於面對不確定情況時承擔過高風險，期盼透過制度檢討與修法討論，為會計師建立更合理、可預期的執業法制基礎。

