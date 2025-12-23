網紅注意！明年起創作收入要報稅　6／30前申報不罰

▲財政部。（圖／資料照）

未以公司登記形式經營網路影音創作的網紅注意！財政部今（23）日公告，針對個人網紅在YouTube、IG、TikTok等平台創作、分享內容所取得的分潤或打賞收入，明訂為「執行業務所得」，須納入綜合所得稅申報。新制自2025年起正式上路，但給出明年6月30日前申報不罰的緩衝期。

財政部說明，這項規範適用對象為經常性經營帳號、上傳影音或圖文內容的「個人網紅」，若從平台取得廣告分潤、訂閱、直播收益、打賞等收入，視同提供「表演性質勞務」，依法應課稅。

以一名居住在台灣的網紅為例，若從國外平台取得10萬元收入，其中8萬元來自台灣觀眾、2萬元來自海外觀眾，則有9萬元屬台灣來源所得。按費用率45%計算後，需申報所得為4.95萬元，其餘為海外所得。

財政部也強調，從2025年起，平台必須負起扣繳責任，不論是國內或完成稅籍登記的境外平台，只要支付我國來源收入，就要依規定扣稅、開立憑單。若平台播放給台灣觀眾的廣告收入來自海外，也需課徵我國營利事業所得稅。

考量制度初期民眾與平台不熟悉規定，財政部提供申報輔導期至2025年6月30日止。若在此之前完成申報、補稅者，可免處罰。