馬士基試探性復航紅海　分析機構認為明年2月中是全面復航最佳時機

▲馬士基航運。（圖／港務公司提供）

▲馬士基航運試探性復航紅海。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

國際媒體報導，馬士基旗下的「Maersk Sebarok」輪於本月18日至19日間，成功穿越曼德海峽進入紅海水域，因安全考量，該輪自16日起便關閉了AIS信號。丹麥航運分析機構認為明年2月中市場淡季是最佳復航時機。

陽明海運董事長蔡豐明昨(23)晚表示，他認為紅海真正復航恐要等到明年第三季；陽明總經理白坤榮則指出，如果安全無虞，船隊調回紅海需要3到4個月時間。由於陽明是官股公司，業界認為陽明勢必採取以最審慎的態度處理紅海復航問題。

馬士基官方承認，這次船隻通過高風險區域時採取了最高級別的安全防護措施。這是自紅海危機爆發近兩年來，馬士基貨櫃船首次重啟該航線。資料顯示，「Maersk Sebarok」輪服務於MECL航線，主要連接印度、中東與美東市場。

儘管此次航行具有標誌性意義，但馬士基表現得十分審慎。公司強調，這並不意味著其東西向主幹航線網路將立即全面回歸蘇伊士運河。 馬士基將其定義為「重返紅海航運的重要一步」 並透露隨後將安排「數量有限」的額外航次通過蘇伊士運河。

馬士基明確指出，在安全閾值持續得到滿足的前提下，公司正考慮逐步恢復在該區域的通行。」馬士基的破冰之舉在行業內引發了強烈反響。 分析人士普遍認為，作為行業領軍者，馬士基此舉向市場釋放了積極信號。

丹麥Sydbank分析師Haider Anjum表示，這是向其他貨櫃船公司發出了一個明確的信號，局勢可能正在迅速好轉。相信在新年之後，會有更多公司跟進這一安排。

丹麥航運分析機構Vespucci Maritime執行長Lars Jensen對此持相同觀點，並將此舉視為行業邁向正常化的第一步。他指出，馬士基選擇公開此次航行，表明其對當前安全局勢具備一定信心，這將促使競爭對手坐下來重新評估回歸紅海的可能性。

Lars Jensen進一步分析稱，馬士基的做法與其高管一貫強調的「安全至上、漸進恢復」的策略一致。

針對市場關注的全面復航時程表，行業觀點認為，紅海復航是集運市場回歸常態的必經之路，其發生只是時間問題。Lars Jensen預測，2026年2月中旬，將是全面恢復紅海通行的最佳時機。 基於此判斷，馬士基目前的首次「試水」，或許正是在為這一關鍵時間節點的戰略調整進行鋪墊與測試。

關鍵字： 馬士基試探性復航紅海明年2月中最佳時機

