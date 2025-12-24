陽明海運迎接53週年　二手貨公益義賣近70萬元回饋社會

▲陽明海運歡慶53週年，前排右五起公司董事長蔡豐明、總經理白崑榮與公司高階主管大合照。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)將於本月28日迎來成立53週年，特別於今(24)日聖誕節前夕，在陽明海運總公司七堵大樓舉辦53週年慶茶會及公益暨二手物品義賣市集活動，由陽明海運蔡豐明董事長及白崑榮總經理共同主持，回顧既往、擘劃未來，同時，延續公益理念，義賣市集活動所得近70萬元將全數捐贈予弱勢團體，藉此機會落實社會弱勢關懷。

在週年慶茶會中，蔡豐明感謝全體同仁在2025年關稅衝擊下仍延續過去5年獲利成果，今年前三季繳出合併稅後淨利新台幣148.10億元、EPS 4.24元的成績，並強調雖然市場變化與政策風險難以掌握，但陽明海運以強化航運本業為發展策略，運力規模將以目前72萬箱(20呎櫃)逐步成長到2032年約125萬箱為目標，逐漸朝向具備航運市場所需主流船型的方向前進。

公司同時提升自有櫃比例、拓展重要碼頭資源、擴充業務量能與市占率、優先強調航行安全、提升船員培訓與加速數位轉型均為陽明持續提升競爭力的重要方針。

今年陽明海運不僅新增13艘8000級到1.6萬箱級之貨櫃船訂單，更展現布局替代能源的決心，7艘1.6萬箱級級LNG雙燃料船是台灣首家以氨燃料預置設計的航商；2026年起，陽明海運首艘使用LNG燃料的1.55萬箱級貨櫃船也將交付營運，期待陽明海運市場業務拓展更為積極，船隊操作確保人安、船安、貨安政策，克服挑戰，在2026年穩健營運、續創佳績。

秉持公益理念及環保再利用精神，陽明海運已連續16年舉辦公益暨二手物品義賣市集活動的傳統，鼓勵同仁自發性捐出可使用的二手或全新物品進行義賣，每年皆獲同仁熱情支持，今年蒐集超過2,600件物品供同仁交流，體現循環利用之環保態度。

義賣市集邀請「桃園市美好社會福利基金會」、「創世基金會基隆分院」、「勝利基金會-勝利廚房」、「台北市自閉兒社會福利基金會-愛肯樂活工場」、「台灣肯納自閉症基金會」、「育成社會福利基金會集賢庇護工場」等6家團體設攤，透過活動鼓勵同仁支持社福單位，義賣所得達近新台幣70萬元亦將全數捐贈予弱勢團體，發揮盡一己之力協助弱勢之理念。