比沒單更可怕！水五金產業遇「結構性海嘯」　大廠：求先顧好員工

▲受到美國關稅影響，訂單不足，彰化水五金廠房內的生產線顯得空蕩冷清。

彰化頂番婆，這座支撐全球過半產能的「水龍頭故鄉」，此刻正陷入泥沼之中。過往趕工出貨的卡車聲少了，工廠裡的機台聲也稀落了。近月來，美國祭出的「對等關稅」震撼彈，讓這裡上千家工廠、曾產值高達600億的供應鏈，發出了瀕臨斷裂的警訊。

不同於過往單純的漲價壓力，這次台灣水五金產業面臨的是一場看不見底的「模糊戰」。

「做好的零件只能堆滿廠房，因為美國客戶根本不敢下單。」 彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈一語道破困境。儘管越南（20%）、中國（30%）與韓國（15%）同樣面臨關稅壁壘，但台灣業者此刻卻陷入了獨有的「報關恐慌」。

一支水龍頭的身份認定危機 「同一支水龍頭出口，沒人知道貨進了美國海關，究竟是適用川普宣稱的23%『緊急關稅』，還是會被擴大認定，依據《貿易擴張法》第232條款視為『銅製品』，面臨50%的重稅？」張家烈指出，這種極端的不確定性，讓買賣雙方陷入僵局。客戶為了避險，寧可抽單觀望，直接導致頂番婆的代工鏈半停擺。

▲趙志言談到包裝室內本該是堆滿準備出口的貨物，但現在已明顯減少。（圖／記者林挺弘攝）

這場風暴，正從終端大廠回火燒向底層供應鏈。勝泰衛材總經理趙志言坦言，過往美國客戶是「一次下一季」的單量，現在縮水成「保證一個月」，甚至隨時喊卡。為了生存，大廠只能將原本外包的訂單收回自己做。「我們得先顧好自己員工，但外面的分包商、家庭代工廠，沒單做就只能停工，甚至考慮收掉。」

比沒訂單更可怕的，是看不見未來 。趙志言坦言，許多業者自疫情後早已是「賺得剛好養員工」的恐怖平衡。如今面對匯率急升與關稅模糊的雙重夾擊，若美方政策不明朗化，這波「暫停加班」的浪潮，恐將迅速惡化為「倒閉退場」的結構性海嘯。