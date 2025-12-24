ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

旅行社股新兵到！　旅天下預計明年1月上櫃

▲▼旅天下董事長李嘉寅。（圖／記者高兆麟攝）

▲旅天下董事長李嘉寅。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

旅天下聯合國際旅行社（6961）今日舉辦上櫃前業績發表會，並預計於 2026 年 1 月掛牌上櫃。旅天下2025年1至9月稅後淨利達9,586萬元，較2024年同期成長24%，創下歷史同期新高；每股盈餘（EPS）達4.06 元。

旅天下累計前三季合併營收為32.4億元，雖因市場結構與消費模式調整，較去年同期小幅下滑 5.97%，但公司透過產品結構優化、加盟體系規模化及營運效率提升，成功帶動整體獲利表現持續成長。

旅天下表示，憑藉首創的「旅遊門市＋產品雙軌加盟模式」，公司持續擴大全台門市布局，並同步深化數位化管理系統與後勤支援機制，強化對加盟門市的營運輔導能力，提升整體通路競爭力，成為支撐獲利成長的重要關鍵。

旅天下副總許哲郎今日也表示，明年營運動能將聚焦兩大點，包括「機位採購擴充」與「加盟門市展店」，將全面擴大長短線布局，預期明年整體機位將有望擴充兩成，旅天下過去產品以廉航包機為主，但未來將強化與國籍航空的合作，特別是長程線的機位取得，會成為成長的關鍵。

旅天下指出，上櫃是邁向制度化經營與產業共創的新起點。旅天下期許，「旅天下」不僅是一個企業品牌，更將持續整合供應鏈、深化通路合作，朝向同業共享的旅遊平台邁進，推動整體旅遊產業的長期成長與升級。公司以「共好、共享、共利」為核心理念，定位為「旅客的旅遊好鄰居」，透過全台門店空間打造具高度體驗感的一站式旅遊服務平台，從行程諮詢與銷售、機票訂購、護照與簽證代辦，到 Wi-Fi 機租借等服務，全面滿足消費者旅遊出行的各項需求，讓旅遊準備如同日常消費般輕鬆便利。

同時，旅天下亦持續深化門店空間的多元運用。未來除作為旅遊諮詢與銷售據點外，門店空間也將結合品牌行李箱展列及旅遊講座規劃，打造更具體驗感與互動性的旅遊服務場域。透過實體展示與主題分享活動，強化與旅客之間的溝通連結，提升門市服務的附加價值，進一步擴大品牌接觸點與整體營運效益。

在產品策略上，旅天下持續推動產品多元性與國際性全面整合，結合團體旅遊、自由行、主題旅遊、遊輪河輪與獎勵旅遊客製化行程，並透過與國際航空公司、海外地接社及在地供應商的合作，持續擴大產品的深度與廣度。同時，藉由加盟模式，攜手全球在地旅行社夥伴共享資源、加速拓點，打造具備規模化、系統化與國際連結能力的旅遊平台。

