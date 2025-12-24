一表看股價領先創高6檔台股ETF　統一00981A居績效王

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

年底績效趕進度！加權指數距離12月10日28400.72點歷史最高收盤價僅差28.75點，已有六檔台股ETF收盤價搶先一步創新高，分別主動統一台股增長（00981A）、台新臺灣IC設計（00947）、主動野村台灣50（00985A）、主動野村臺灣優選（00980A）、中信上櫃ESG 30（00928）、主動安聯台灣高息（00984A）等。

根據CMoney統計至今（24）日，全市場台股ETF有六檔收盤價創下新高，包含四檔主動式、兩檔被動式，00981A績效表現格外搶眼，近三月股價漲幅20.35%，贏過加權指數的8.3%、台積電的11.57%，分居第二、第三名的00947、00985A同期間漲幅也達到17.56%及14.49%。

近六月台積電股價大漲42.38%，帶動加權指數上漲27.87，六檔股價創高的台股ETF中，00981A近六月股價漲幅更達到51.93%，不僅遠勝加權指數，還比台積電漲幅高近10個百分點。扣除兩檔掛牌未滿半年的台股ETF，其餘三檔的同期間漲幅也都贏過大盤，00947上漲35.13%、00980A上漲34.59%、00928上漲33.29%。

主動統一台股增長ETF(00981A)基金經理人陳釧瑤指出，台股中長線來看，AI伺服器投資加速趨勢穩固，供應鏈營收獲利持續上修，非AI產業亦緩步復甦，整體企業獲利向上，盤勢維持多頭格局。2026年鎖定三大主軸：一、成長明確且新技術滲透率低的產業鏈，如先進製程、HVDC電源模組/線材、水冷散熱、800G交換器及CCL/PCB新規格；二、進入漲價循環的記憶體與PCB上游材料；三、伺服器機櫃組裝量倍增，相關組裝業者將顯著受惠。

