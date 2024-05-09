我66家石化塑膠產業鏈業者　赴美展出永續方案

▲智慧機械海外推廣計畫於富強鑫攤位辦理產品快閃發表會。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

為協助我國石化、塑橡膠機械及模具產業行銷國際，經濟部貿易署及外貿協會集結相關業者於今年5月6日至10日，參加美洲最大的「美國2024佛羅里達橡塑膠展(NPE)」，此展睽違6年再次舉辦，台灣廠商包括石化塑橡膠原料、貿協籌組的17家機械業者等計66家前往參與，藉由此平台展現台灣的技術及創新解決方案，爭取更多合作機會。

外貿協會執行貿易署「智慧機械海外推廣計畫」，在此展設立台灣石化塑膠產業供應鏈推廣專區，展出塑膠中心研發可應用於電動車零組件、航太載具的熱塑複材料、宏恩的回收再造塑膠粒，到富強鑫、詰懋、銓寶、增昌等機械業者在車用、醫療、寶特瓶、環保包材等多項應用領域的產品。

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同時，也協助10家業者在攤位上搭配機台辦理產品快閃發表會，包括富強鑫多組分射出產品線、第讚的智慧化製袋方案、龍盟的全材料製袋模組化方案、世林與一億的回收再造粒設備、壯鋼展示生質材料吸管整線全自動化方案、銓寶的全電式大容量吹瓶方案、伯佳的瓶身、握把二合一整合生產方案、鼎坤的客製化作吹膜設備，以及英太的生質材料造粒設備，由業者介紹機台效能、節能減碳等創新應用發展，吸引超過300名買主與我商互動。

美國是我國第二大機械出口市場，近年美國政府推動振興本土製造業政策，2022年塑膠原料與製品總交易價值達2588億美元，帶動機械產業新需求。此次駐亞特蘭大經濟組組長陳新發特前來觀展，關心我國石化塑膠原料業者以及機械業者的現況，並提供拓展美國市場的相關建議。

NPE由美國橡塑膠工業協會主辦，是引領美洲的塑橡膠產業的重要平台，鑒於全球已朝綠色及永續發展，石化塑膠產業亦積極朝符合環保材料及循環利用發展，從客戶角度提供永續創新解方；而我國塑橡膠機械設備亦以智慧化及高值化方向研發。貿易署與外貿協會將持續透過異業結盟方式帶領業者拓展海外市場，爭取全球商機。