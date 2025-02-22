AMD要賣AI伺服器廠　外媒點名台灣4大電子代工廠有興趣

▲根據《彭博》報導，AMD正在與亞洲的企業洽談出售其去年同意收購ZT Systems的AI 伺服器廠。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據《彭博》引述知情人士說法，超微半導體（AMD）正在與亞洲的企業洽談出售其去年同意收購ZT Systems的AI 伺服器廠，包含債務在內，出售這些資產估值可能在30億美元（約折合新台幣982億元）至40億美元（約折合新台幣1310億元）之間。

知情人士表示，包括台灣的仁寶（2324）、英業達（2356）、和碩（4938）及緯創（3231）等公司已表示有興趣收購這些工廠。

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消息人士表示，交易可能最快在今年第2季宣布，但目前仍在討論中，且無法保證AMD最終是否達成協議。

AMD、仁寶、英業達、和碩以及緯創均不願對此置評。

AMD去（2024）年8月以價值49億美元（約折合新台幣1604億元）的現金與股票交易，收購ZT Systems。在此之前，ZT Systems是英業達的長期AI伺服器組裝合作夥伴。AMD去年曾表示，計劃出售製造業務，以避免與戴爾（Dell）和慧與科技（HPE）等客戶形成競爭關係。

彭博智庫（Bloomberg Intelligence）分析師 Kunjan Sobhani 和Oscar Hernandez Tejada此前估計，這項製造業務的售價可能落在15億美元（約折合新台幣491億元）至30億美元（約折合新台幣982億元）之間。在AMD收購前，這些伺服器製造業務在過去12個月的營收約為100億美元（約折合新台幣3270億元）。

對潛在買家來說，這是一次取得伺服器製造設備的機會，而這些伺服器正是人工智慧（AI）熱潮的核心。目前部分工廠位於美國新澤西州和德州，在川普政府推動科技製造業回流美國的背景下，這些地點可能具吸引力，有助於避開關稅及相關政策影響。