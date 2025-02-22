黃仁勳談DeepSeek　稱市場的理解完全搞反了

▲NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

DeepSeek的橫空出世引發大模型算力邏輯的質疑，輝達（NVIDIA）股價一度暴跌。輝達執行長黃仁勳接受《DDN》採訪時指出，DeepSeek的發佈「令人難以置信地興奮」，它擴大並加速市場對更高效AI模型的追求，從而推動整個行業的發展，但投資人「判斷錯誤」，誤以為這對輝達及AI產業是不利的。

DeepSeek R1模型在1月底開源發佈引發市場地震，輝達在1月24日收盤價爲142.62美元，而1月27日收盤價跌至118.52美元，市值蒸發了600億美元，輝達在2月3日美股盤中一度下挫至113.01美元波段低點，但至本周五（21日）輝達股價基本恢復至下跌前的水平，在21日以134.43美元作收。

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先前市場似乎認爲，DeepSeek的技術進步意味着AI計算需求的終結，這對輝達構成了直接威脅。

但黃仁勳解釋道，投資人所考慮的框架與現實不同。他說，從投資人的角度而言，有一心智模型 （mental model） 認為 AI 世界是「預訓練」然後是「推理」，但事實並非如此。「我不知道這是誰的錯，但顯然這種思維方式是錯的。」

他進一步說明正確的思維方式，指出「預訓練是因為我們想要奠定基礎以便進行第二部分，即後訓練。」他強調，後訓練將持續發揮重要作用，因為這個階段是「學習解決問題」的過程。

黃仁勳認為市場過度擔心，以為「天啊，預訓練大幅變少了，卻忽略了後訓練的運算需求其實非常龐大。」

他表示，DeepSeek的R1的發佈「令人難以置信地興奮」，並強調市場的反應「完全相反」。