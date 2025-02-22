ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

黃仁勳談DeepSeek　稱市場的理解完全搞反了

▲▼NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

▲NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

DeepSeek的橫空出世引發大模型算力邏輯的質疑，輝達（NVIDIA）股價一度暴跌。輝達執行長黃仁勳接受《DDN》採訪時指出，DeepSeek的發佈「令人難以置信地興奮」，它擴大並加速市場對更高效AI模型的追求，從而推動整個行業的發展，但投資人「判斷錯誤」，誤以為這對輝達及AI產業是不利的。

DeepSeek R1模型在1月底開源發佈引發市場地震，輝達在1月24日收盤價爲142.62美元，而1月27日收盤價跌至118.52美元，市值蒸發了600億美元，輝達在2月3日美股盤中一度下挫至113.01美元波段低點，但至本周五（21日）輝達股價基本恢復至下跌前的水平，在21日以134.43美元作收。

[廣告]請繼續往下閱讀...

先前市場似乎認爲，DeepSeek的技術進步意味着AI計算需求的終結，這對輝達構成了直接威脅。

但黃仁勳解釋道，投資人所考慮的框架與現實不同。他說，從投資人的角度而言，有一心智模型 （mental model） 認為 AI 世界是「預訓練」然後是「推理」，但事實並非如此。「我不知道這是誰的錯，但顯然這種思維方式是錯的。」

他進一步說明正確的思維方式，指出「預訓練是因為我們想要奠定基礎以便進行第二部分，即後訓練。」他強調，後訓練將持續發揮重要作用，因為這個階段是「學習解決問題」的過程。

黃仁勳認為市場過度擔心，以為「天啊，預訓練大幅變少了，卻忽略了後訓練的運算需求其實非常龐大。」

他表示，DeepSeek的R1的發佈「令人難以置信地興奮」，並強調市場的反應「完全相反」。

關鍵字： NVIDIA股價DeepSeekAI技術

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

推薦閱讀

AMD要賣AI伺服器廠　外媒點名台灣4大電子代工廠有興趣

AMD要賣AI伺服器廠　外媒點名台灣4大電子代工廠有興趣

根據《彭博》引述知情人士說法，超微半導體（AMD）正在與亞洲的企業洽談出售其去年同意收購ZT Systems的AI 伺服器廠，包含債務在內，出售這些資產估值可能在30億美元（約折合新台幣982億元）至40億美元（約折合新台幣1310億元）之間。

2025-02-22 09:33
黃仁勳談DeepSeek　稱市場的理解完全搞反了

黃仁勳談DeepSeek　稱市場的理解完全搞反了

DeepSeek的橫空出世引發大模型算力邏輯的質疑，輝達（NVIDIA）股價一度暴跌。輝達執行長黃仁勳接受《DDN》採訪時指出，DeepSeek的發佈「令人難以置信地興奮」，它擴大並加速市場對更高效AI模型的追求，從而推動整個行業的發展，但投資人「判斷錯誤」，誤以為這對輝達及AI產業是不利的。

2025-02-22 11:22
日媒曝鴻海擬建構4方框架　與本田、日產、三菱合作

日媒曝鴻海擬建構4方框架　與本田、日產、三菱合作

日本經濟新聞報導，根據內部消息透露，鴻海已經向本田汽車提出合作建議，也正尋求與日產汽車建立合作關係，以強化電動車事業，並考慮納入日產旗下的三菱汽車，建構由4家企業組成的4方合作框架。

2025-02-22 10:36
JISOO台灣場演唱會冠名贊助　台新銀宣布延後卡友優先購票日

JISOO台灣場演唱會冠名贊助　台新銀宣布延後卡友優先購票日

台新銀行本（2）月初宣布成為韓國女子天團BLACKPINK成員Jisoo首次個人粉絲見面演唱會的冠名贊助商，本預告卡友享有2月22日優先購票，但台新銀行公告，將延後優先購票的日期。

2025-02-22 09:54
台股震盪！中小、低基期族群輪漲　關注下周輝達報法說

台股震盪！中小、低基期族群輪漲　關注下周輝達報法說

電子權值股領軍展開反彈走勢，本週台股週線大漲577.64點，漲幅2.49%，三大法人合計買超220.73億元，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，台股近期持續在區間震盪，主要是受到國際不確定性影響，導致指數受到壓抑，市場資金轉進OTC中小型股及股價低基期族群，盤面類股輪漲。值得留意的是，儘管美國總統川普一再祭出關稅戰，但因為市場已知道其背後目的是作為談判籌碼，以達到美國貿易平衡，因此這次的全球股市恐慌情緒邊際效應遞減。

2025-02-22 06:04
DDR3停產不是新聞！DDR4停產勢在必行　記憶體狂飆背後的市場祕密

DDR3停產不是新聞！DDR4停產勢在必行　記憶體狂飆背後的市場祕密

記憶體族群近期強勢反彈，市場炒作三大廠停產DDR3與DDR4的轉單效應。然而，三星於2024年第二季停產DDR3，SK海力士則再2023年年底停止供應DDR3，2024年第四季將DDR4比重降至20%。記憶體族群股價上漲更多來自技術性跌深反彈與短線資金推動，記憶體能否扭轉獲利頹勢，仍需時間驗證。

2025-02-22 06:00
欠稅不繳！　稅務人員：當心壽險保單被終止

欠稅不繳！　稅務人員：當心壽險保單被終止

嘉義市政府財稅局表示，納稅義務人逾期未繳納稅捐，會移送法務部行政執行署強制執行，其中以欠稅當事人為要保人的人壽保險契約提供做為執行標的，因此稅務單位提醒納稅義務人要如期繳納稅款，以免影響自身權益。

2025-02-22 13:40
父母同時請領育嬰留停津貼「最多可領1年」　一類人無法申請

父母同時請領育嬰留停津貼「最多可領1年」　一類人無法申請

為減輕育兒家庭撫育及經濟壓力，就業保險提供被保險人於育嬰留職停薪期間可領取「育嬰留職停薪津貼」，父母可同時請領，截至去年底已有逾3.1萬人同時請領，不過仍有500多件遭駁回，主要是因這些人是屬於公司法所定義的「負責人」，因此無法請領。

2025-02-22 06:00
WBC資格賽開打！長榮航任官方指定航空　總座孫嘉明開幕戰開球

WBC資格賽開打！長榮航任官方指定航空　總座孫嘉明開幕戰開球

WBCQ世界棒球經典賽資格賽於今（21）日在台北大巨蛋正式開打，中華隊首戰面臨強敵西班牙隊，現場座無虛席，湧入超過3.4萬位球迷為中華隊應援，主辦單位特別邀請長榮航空（2618）總經理孫嘉明與台北市長蔣萬安共同擔任開幕戰的開球嘉賓，為精彩賽事揭開序幕，邀請全民一起為中華隊加油。

2025-02-21 23:11
證交所公布19檔注意股　南亞科近六日漲幅達31.25%被列入

證交所公布19檔注意股　南亞科近六日漲幅達31.25%被列入

證交所今日公布19檔注意股，其中南亞科（2408）因最近六個營業日累積收盤價漲幅達31.25%，且02月21日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之5.54倍，因此被列入。

2025-02-21 22:49

讀者迴響

熱門新聞

鐵飯碗來了！台水開出386個職缺　試用期滿薪資3.9萬元

曹興誠與張忠謀的恩怨起底　曾挖坑給台積電跳

2025年高利活存高利戰！

台股今獲外資買超176億！ 狂掃2檔金融股

找打工驚見「公祭祭拜人員」　出席就領1000元

聯發科分紅縮水　他待7年「只領4.7個月」傻眼

81萬股民注意！00940再配0.03元　年化配息率逾3.7%

DDR3停產不是新聞！DDR4停產勢在必行　記憶體狂飆背後的市場祕密

父母同時請領育嬰留停津貼「最多可領1年」　一類人無法申請

科技業新人「明明會卻裝不懂」態度擺爛！網卻讚爆

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

戚薇曝「9年沒回美國婆家」　見李承鉉拿中國綠卡「離婚要退掉」XD

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366