台股今獲外資買超176億！ 狂掃2檔金融股

台積電（2330）領攻，重電股助攻下，今（21）日台股上漲242.79點或漲幅1.03%，以23730.25點作收，外資買超176.85億元，新光金（2888）、玉山金（2884）分居外資單日買超第1、2名個股，買超張數分別為2萬1172張、1萬3768張。新光金外資連7買，玉山金也是連買8天。

81萬股民注意！00940再配0.03元 年化配息率逾3.7%

擁有81萬股民的月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940）公告第9次配息，每股仍配0.03元，連續第3 個月配發此水準，以今（21）日收盤價9.58元估計，年化配息率僅約3.75%。

鐵飯碗來了！台水開出386個職缺 試用期滿薪資3.9萬元

經濟部旗下國營事業台灣自來水公司為補充基層人力，今年開出386個基層職缺，3／6開始報名，一般新進人員起薪從3.2萬元調高至3.6萬元，中級電氣技術人員試用期滿薪資可達3.9萬元。

SCFI連6黑！ 美國線大跌18％「情況不樂觀」

最新一期SCFI運價指數連續6周走跌，本周下跌163.74點或9.3％至1595.08，其中，美東、美西線大跌18％，業者指出，美國線情況不太樂觀，歐洲線則看漲，但目前狀況都還不明朗，仍要再觀察未來一到兩周的情形。

搭低軌衛星快車！昇達科獲本土法人首評買進 股價飆天價

低軌衛星大廠昇達科（3491）同獲內外資按讚，繼日前美系外資出具最新報告喊買外，也獲本土大型法人青睞，今（21）日發布績效評等報告，評價為看多，目標價為580元。

海外ETF股王00757規模創歷史新高 股價創高後翻跌

受惠AI發展大爆發，統一FANG+（00757）淨值一路看回不回，強勢的表現吸引淨申購流入，自助他助的雙重加持下，截至19日，00757規模攀升至450.96億元，創歷史新高，一年增胖186.96%，股價一路攀高，到2/18創下111.1元新高，連續三天壓回，今（21）日在107.9元附近震盪整理。

AI帶動電力基礎建設！重電4雄續攻 亞力奔漲停

AI應用面成長，刺激全球基礎電力需求，加上台電強韌電網計畫，以及美國強化電力基建政策，激勵今（21）日士電（1503）、華城（1519）、中興電（1513）、亞力（1514）四檔重電股延續昨（20）漲勢，亞力在9點半過後更是鎖住118.5元漲停價位，成重電4雄唯一漲停個股。

去年賺逾6個股本 川湖：1月營收創高預告今年成長力道

AI滑軌大廠川湖2024年大賺超過6個股本，川湖執行副總王俊強今天表示，1月過年工作天數少，川湖營收依舊創新高，已預告今年的成長力道，正向看待今年第1季營運淡季不淡，全年穩健成長。

郭明錤：iPhone 17搭載蘋果自研Wi-Fi晶片 成本更低、速度更快

知名蘋果分析師郭明錤發文表示，在高通之後，博通的Wi-Fi 晶片也將被蘋果公司的內部晶片所取代，速度還更快。

獨／台企銀劉佩真首發聲！ 「2／18主動請辭」

台企銀前董事長劉佩真捲入「銷假事件」今（21）日晚間打破沉默首度發出聲明，向外強調「為免造成行政團隊及公司困擾，本人爰於114年2月18日主動請辭，爾後將全心配合調查，以證清白。」