台股今獲外資買超176億！ 狂掃2檔金融股

▲新光金集團。（圖／記者陳瑩欣攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台積電（2330）領攻，重電股助攻下，今（21）日台股上漲242.79點或漲幅1.03%，以23730.25點作收，外資買超176.85億元，新光金（2888）、玉山金（2884）分居外資單日買超第1、2名個股，買超張數分別為2萬1172張、1萬3768張。新光金外資連7買，玉山金也是連買8天。
今日外資買超前10大個股，依序為新光金2萬1172張、玉山金（2884）1萬3768張、群創（3481）1萬3146張、聯電（2303）1萬2660張、英業達（2356）1萬2423張、凱基金（2883）1萬1295張、中鋼（2002）1萬390張、南亞科（2408）1萬196張、宏碁（2353）8976張、緯創（3231）8224張。
外資今日賣超前十名，依序金寶（2312） 7884張、大同（2371） 6665張、泰金寶-DR（9105） 5597張、兆豐金（2886） 5554張、華新（1605） 5293張、台泥（1101） 5189張、旺宏（2337） 4276張、.華航（2610） 4250張、華榮（1608） 3829張、亞光（3019） 3808張。
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