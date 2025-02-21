存款族必看！2025年台灣高利活存攻略　3間新戶利率10%

▲2025高利活存Top 5懶人包（圖／不管啦！給我錢）

記者林夏竹／綜合報導

儘管美國聯準會於去年底啟動降息循環，但台灣央行仍維持重貼現率2%不變，

使得國內數位帳戶高利活存市場競爭持續升溫。根據最新調查，今年至少有3家銀行祭出年利率10%的新戶優惠方案，力拚搶占數位存款市場大餅。

美國聯準會已於2024年9月至12月間三度降息，將利率降至4.25%至4.50%區間。然而，台灣因經濟環境與政策考量不同，降息時程預計將會較晚。這意味著2025年台灣利率環境仍將維持相對高檔，為存款族帶來難得的資產增值機會。

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2025高利活存新戶推薦

．聯邦銀行New New Bank：新戶利率10%

額度上限為15萬元，100元起息，期限為1個月。只要將15萬元存滿，當月即可獲得1,273元的利息。雖然期限很短，但舊戶仍可享有2%的活存利率，並可通過完成指定任務升級至4%。這些任務包括信用卡自動扣繳卡費達1萬元以上、證券交割扣款成功1筆、信託扣款申購海外股票/ETF/基金1筆或小額貸款專案尚有貸款餘額。

．王道銀行O-Bank：新戶利率10%

額度上限為5萬元，1元起息，期限為2個月。將5萬元存滿，每月可獲得417元的利息。新戶期滿後，舊戶可享有2.1%的利率，額度上限為20萬元，20萬元至50萬元部分的利率為1.5%。不過，需要從其他銀行帳戶單筆轉入5萬元才能符合高利資格。

．將來銀行：新戶利率10%

將來銀行的新戶利率也是10%，額度上限為5萬元，1元起息，期限為30天。將5萬元存滿，每月可獲得417元的利息。將來銀行的優勢在於，5萬元以上資金可享有1.5%的活存利率，金額無上限，且無需完成任何任務。

2025高利活存不分新舊戶推薦

即使是錯過新戶優惠的民眾，目前市場上仍有不少誘人方案。

．華南銀行SnY：新戶利率2.5% 舊戶利率2.3%

華南銀行SNY的新戶利率為2.5%，額度上限為10萬元，100元起息，新戶無需任何條件即可享有高利6個月。舊戶則需在今年內有1筆華南銀行的信用卡消費，隔月起可享有2.3%的高利，適用至今年12月31日。

．上海商銀Cloud Bank：不分新舊戶利率2.085%

上海商銀Cloud Bank的新戶和舊戶利率均為2.085%，額度上限為20萬元，1萬元起息，期限公告至6月30日。根據上海商銀官網介紹，其高利活存利率為定期儲蓄存款1年期固定利率加0.36%。

▲2025高利活存Top5（圖／不管啦！給我錢）

根據試算，若能同時存滿3家銀行的新戶10%優惠額度，第一個月就有約2,100元利息收入。以聯邦銀行New New Bank為例，存滿15萬元一個月可享1,273元利息；王道銀行與將來銀行各存滿5萬元，則分別可賺取417元與410元利息。

值得一提的是，各家數位帳戶均提供每月免費跨行轉帳及提款服務，以減輕民眾理財成本。其中將來銀行最為大方，提供每月50次跨行轉帳額度；華南SNY則提供20次跨行轉帳及10次跨行提款；其餘銀行也都有10次以上的免費次數。

▲高利活存5銀行跨行優惠（圖／不管啦！給我錢）

主持人強尼認為，當前利率環境對存款族相當有利，特別適合作為短期資金停泊或建立緊急預備金的選擇。考量到台灣有中央存保機制，銀行存款的安全性高，加上數位帳戶開戶便利、操作簡單，非常適合作為基礎理財工具。

主持人海晴也說到，2025年數位帳戶競爭將持續升溫，各家銀行可能會在額度、期限或附加服務上推出更多創新方案，建議民眾可多加留意、靈活運用，為自己的資產創造更好的收益。

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