曹興誠與張忠謀的恩怨起底　曾挖坑給台積電跳

▲曹興誠與宣明智為了和艦案曾多次進出法院。（圖／CTWANT提供，下同）

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聯電（2303）前董事長曹興誠遭爆與陸女親密照，新聞鬧得沸沸揚揚，台股投資人也重翻他與台積電（2330）張忠謀並稱「晶圓雙雄」的過往，以及兩家股價比一比。在張忠謀去年出版的《張忠謀自傳下冊》裡，提到二十年前成立「世界先進」一事時被「玩弄」，罕見以「聯電董事長」帶過，連「曹興誠」三個字都氣到寫不出來。

截至2月21日，台積電股價1095元、聯電43.6元，表現天差地別，但早在2000年左右，兩家董事長被視為業界雙雄，媒體總愛將他們放在一起談論，因為他們師出同門，作法卻南轅北轍，曹興誠也很愛公開調侃對手，話題十足。

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台灣在全球半導體產業居關鍵地位，一切從1974年開始，當年政府與美國無線電（RCA）合作，要發展積體電路，工研院成立「電子工業研究發展中心」，並派人到海外培訓，曹興誠就是當時出國的種子隊，後續示範工廠切割出去，在1980年成立「聯華電子」，曹興誠從副總經理開始做。

聯電成立時由工研院院長方賢齊擔任董事長，張忠謀則在1985年空降聯電董座，並於1987年成立台積電，直到1991年，曹興誠與其他聯電董事以「競業迴避」為由，聯合要求張忠謀辭去聯電董座。市場認為，這就是2人競爭關係的開端。

▲台灣第一批派往美國RCA學習半導體技術的成員，左一就是曹興誠。

聯電在1985年掛牌、成為第一家上市的半導體公司，股號排在電子股的第三號，但外界仍稱張忠謀為「晶圓之父」，為此，曹興誠多次公開表示，晶圓代工模式是他最早想出來的，他在1984年告訴張忠謀結果被打槍，張忠謀卻總是被政府拿出來當成功典範，讓他很不滿。

聯電在1995年轉型為純晶圓代工廠，開始跟台積電競爭，與各家IC設計廠合作成立晶圓代工廠，隨後逐步拆分內部、成立IC 設計公司。

業內人士透露，千萬不要拿曹興誠說過的話去質疑他，像是他曾說，成立子公司愈多愈好，可以培養許多總經理，所以冒出許多「聯字輩」的專業代工廠，如聯誠、聯瑞、聯嘉等，但過了兩年又「五合一」，曹興誠又說合併可以減少複雜度、增加效率，雖然一直變來變去，但在90年代那個百花齊放的時代，當時曹興誠的決策是成功的。

「人絕對要順應形勢而走，絕不要逆勢而傷。」過去的曹興誠，也會直接挖對手陣營的高手，像是挖台積電過去在工研院的老同事許金榮，台積電前總經理布魯克在1997年離開台積電後，也跑到曹興誠陣營，這讓張忠謀很不滿。

而張忠謀也在自傳裡提到，2004年時，政府想推動「次微米計劃」，招標做DRAM記憶體，他興趣缺缺，聯電則不斷放消息說想要主導，所以張忠謀被很多人逼著投標，沒想到最後開標結果，只有台積電一家投、還比底價高出一大截，「聯電董事長立刻發布：他成功地抬高了我們對政府的回饋。」這段文字中，張忠謀坦言被「玩弄」了，甚至罕見地沒寫出人名。

▲曹興誠在2020年的竹科活動上，與張忠謀握手致意。

為避免客戶擔憂競爭關係，張忠謀引領的台積電持續專注在晶圓代工業務，在2000年要進入0.13微米製程時，聯電選擇與IBM合作，然而IBM開發不順，台積電則在2003年發展出0.13 微米銅製程、向28奈米製程持續精進，成為兩間公司的關鍵技術分水嶺，而聯電在2018年宣布放棄12奈米以下先進製程研發，專注在特殊製程。

不少人認為，聯電跟台積電差距越拉越大，主要還是曹興誠這個主帥的分身乏術有關。為超越台積電，聯電在2001年搶先到大陸投資和艦案，這步險棋讓曹興誠身陷風暴，2005年底辭去聯電董座，和時任副董宣明智被迫放下事業，頻繁出入法院。三年前，曹興誠因力吹台獨，被大陸列為「台獨頑固份子」，遭聯電切割，取消榮譽董事長身分。

在和艦案之前，新竹科學園區的老科技人，一提起曹興誠，便說他是「曹操的後代」，當時曹興誠不以此自許，大讚曹操是「集合政治家、軍事家、文學家於一身的人」，他還沒到那個程度。

張忠謀退休後，2020年在竹科四十周年國際論壇上與曹興誠同台，曹主動上前跟張握手攀談，被媒體稱為「世紀大和解」。在不少資深財經記者眼裡，過去的曹興誠可說是媒體寵兒，思緒靈活、風趣幽默，擅長多角化投資手法，總說著尖銳卻生動的俏皮話，也感慨，昔日那位閃亮慧黠的企業家，如今成了到處指責與抹紅的名嘴。

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