萬海6年來運力倍增、去年獲利估破500億　60周年慶邀貴賓同做慈善

▲很少公開現身的萬海慈善基金會董事長陳柏廷(右)，2023年在公益演唱會上接待貴賓。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

明(23)日是萬海航運(2615)60周年慶，萬海新冠疫情爆發後，掌握市場契機，透過搶購二手船，擴建新船，讓公司運力近倍數擴充，獲利也創下歷史新高，疫情3年合計獲利2077.25億元，去年因紅海危機，法人估獲利將超過500億元。

而長期相當認真做慈善公益的萬海，這次60周年慶晚宴邀貴賓一起做慈善捐款，萬海提供20多家具公信力的慈善機構，包括兒童、職能、癌症、失業、偏鄉，殘障等，讓貴賓自由選擇捐款對象，不需提供捐款金額，如果願意公開公司名稱或捐款人姓名，將會列在萬海周年慶活動的捐款榜上。

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萬海在Alphaliner2019年1月28日公布的全球20大貨櫃船公司排行榜上，排名第12，總運力有265,243箱(20呎櫃)，今年1月14日公布的排行榜，萬海第11，運力拉高到524,412箱，增長97.71%。

萬海在2020年6月之前，美西線是租用同業艙位營運，公司並未派船，該年6月見到美西線強大需求，在市場上搶租船舶投入，之後購買現成船，訂造新船，美西線最多開到3條航線，也開了美東線。

萬海在2013年就表示考慮建造萬箱級貨櫃船，但遲未出手，還是將營運重心放在亞洲區間航線，疫情為貨櫃船運帶來前所未見的超高獲利後，萬海在2021年3月宣布下單建造1.3萬箱貨櫃船，共訂了18艘，去年下半年又訂造20艘1.6萬貨櫃船，外加4艘選擇權，充分展現擴充遠洋線的企圖。

萬海去年前三季營收1202.73億元，年增60.2%；稅後淨利346.23億元，EPS為12.34元，第四季營收416.06億元，高於第二季的381.62億元，第二季單季獲利是115.69億元，法人指出，如無特殊意外，萬海去年全年獲利將超過500億元，EPS約16.5元。

▲上周「萬海慈善快樂捐血日」共計有834人次參與，募得1223袋熱血。（圖／萬海提供）

萬海慈善基金會本月18日至20日，在北部、中部及南部12個據點辦理「萬海慈善快樂捐血日」於，共計有834人次參與，募得1223袋熱血；該基金會舉辦捐血活動已22年，受到近日幾波低溫及春節連續假期影響，全台血液庫存亮起紅、黃燈，此次捐血日活動有許多民眾特地前來響應，及時補充各血型的血液急缺。

萬海慈善莊斐斐執行長說：「近期血庫庫存告急，三天的捐血活動看見許多捐血人奉獻500c.c.，著實感動。謝謝您們的善舉，穩定醫療用血需求，幫助需要的人。」

為感謝挽袖的捐血人，萬海慈善準備文創旅行小包，凡成功捐血250c.c.者即贈送乙個，成功捐血500c.c.再加碼贈送小農製作的蘆薈蕾絲麵方便包兩包。愛心企業日和士林股份有限公司旗下獅子寶寶、氧顏森活，也贊助多樣實用生活好禮。

萬海董事長陳柏廷是佛教徒，重視行善布施，萬海航運慈善基金會於2003年8月成立，以服務社會上的弱勢族群為宗旨，協助安置機購蓋新家的希望工程、提供給貧窮邊緣家庭的關鍵扶助，或是清寒學生育才助學金、偏遠地區小學助學、公益服務方案提案補助、愛心貨櫃等專案，也定期舉辦「讓愛閃耀」公益畫展、「愛有為 身障者才藝競賽等公益活動。