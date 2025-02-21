達人揭「進場台積電」價格：川普爆大雷　閉著眼睛買

▲投資達人王宏智評估，台積電股價跌破半年線1,037元以下，就是好買點。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

狂人川普使出晶片戰略，施壓台積電搶救自家的英特爾，引發市場高度關注，台積電雜音多，股價承壓陷入整理，股民都在問，要先跑一波還是續抱？「每次川普講了什麼話，觸發台積電急跌，我認為都是好買點。」36歲、曾經抱緊1檔重電股華城大賺6,000萬，如今財富自由的投資達人王宏智，在《錢鏡你家》節目中強調「拉回必撿」，因台積電獲利持續創新高，長期看好、值得續抱，至於短跑者，他也傳授「低進高出」的操作攻略。

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「揪斗（日文：等一下）！美國爸爸要我們神山技術移轉，還要先付錢買股20％？怎麼越想越不對勁！」鄉民熱議台積電被迫輸血割肉，「根本是古代山大王強娶民女的把戲，」但王宏智認為，川普越講話，市場越震盪，投資人反而更有賺頭。

網友都說護國神山被吃豆腐，王宏智卻老神在在，「全世界每個國家都被他吃豆腐，所以不必太過驚慌，每次川普講了什麼，觸發急跌都是好買點。」王宏智說，川普深知美國人民期盼快速改善生活，他要的是短期內做出政績。

而王宏智也觀察，台積電的股價越難看，急跌上漲的力道就越強，他教戰2大攻略賺波段。

1、跌到半年線下，大膽買進

近期台積電股價承壓，陷入箱型整理，王宏智分析，「台積電一直在月線1,100元和季線1,076元這個區間徘徊，如果掉到半年線1,037元以下，距離目前價位較遠，我認為就是好買點。」他還說，一旦川普又爆出大雷，拖累台積電跌破1000以下，「那更要閉著眼睛買！」

他秀出財報指出，台積電今年能賺62.26元，「業績持續成長，所以不必太擔心，好股票跌到很糟糕的價格，就要趕快進啊！不要等到漲上去時，才整天在追高。」王宏智認為，護國神山就是有起死回生的能力。

2、賺波段，1,200元出場

「不必糾結在技術線型，今年想賺錢要跟著川普走，台積電跟川普連結很深，因此今年台積電適合來回做好幾趟。」王宏智傳授波段操作攻略，低接之後，待股價突破歷史新高1,160元時賣出，「大約在1,200元附近先走一波，你擔心賣飛了？不會的，因為川普一定又出狂語、或再次迫於政治因素，而拖累台積電股價下殺，屆時又是上車的好時機。」他說。

更多精彩內容，都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/E7Bc7GXI2gg

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