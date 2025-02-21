鐵飯碗來了！台水開出386個職缺　試用期滿薪資3.9萬元

▲台水招募386名生力軍。（圖／經濟部提供）



記者廖婕妤／台北報導

經濟部旗下國營事業台灣自來水公司為補充基層人力，今年開出386個基層職缺，3／6開始報名，一般新進人員起薪從3.2萬元調高至3.6萬元，中級電氣技術人員試用期滿薪資可達3.9萬元。

台水表示，今年開出約386個基層職缺，評價職位人員甄試簡章今（21）日上網公告，不限年齡、性別，高中職畢業即可報名，預計錄取技術士316人、營運士70人，招考類別包括操作、化驗、裝修、工程、業務、抄表及行政等7類，報名期間自3／6起至3／17止，一律採網路報名方式辦理。

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台水指出，為吸引優秀專業人才，已研議調整起薪，一般新進人員試用期滿支薪將由3.2萬元調整至近3.6萬元；另為操作廠所用電需要，具有中級電氣技術人員資格，且錄取後實際擔任台水公司場站電氣技術人員者，薪資得予加級，試用期滿支薪更可達3.9萬元。

台水說明，本次甄試分為初試的紙筆測驗及複試的口試、術科測驗、體能測驗2階段考試，考共同科目1科及專業科目2科，初試測驗日期為今年5／10、複試測驗日期為6／21至6／22。各甄試類別考試科目、名額、報名方式、甄試期程及相關規範請參閱甄試簡章，各項職缺與相關訊息均以簡章為準。