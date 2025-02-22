DDR3停產不是新聞！DDR4停產勢在必行　記憶體狂飆背後的市場祕密

▲記憶體。（示意圖／工研院提供）

文／玩股華安

記憶體族群近期強勢反彈，市場炒作三大廠停產DDR3與DDR4的轉單效應。然而，三星於2024年第二季停產DDR3，SK海力士則再2023年年底停止供應DDR3，2024年第四季將DDR4比重降至20%。記憶體族群股價上漲更多來自技術性跌深反彈與短線資金推動，記憶體能否扭轉獲利頹勢，仍需時間驗證。

記憶體族群近期持續爆量上漲，華邦電（2344）和南亞科（2408）強勢反彈，市場消息指出「記憶體三巨頭三星、SK海力士、美光將停產DDR3與DDR4」，引發市場對台廠可能承接轉單的憧憬。然而，本周(2/17)以後的漲勢真的與產業基本面有關嗎？

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事實上，三星早在2024年第二季就已經停產DDR3，而海力士DDR4的比重也在去年持續降低，並在第四季降至20%以下，這早就是已知的趨勢。那麼，這則「三巨頭停產DDR3與DDR4」的新聞，為什麼還能推升記憶體股大漲？讓我們來揭露背後的真相。



回顧2024年以來，全球記憶體市場已進入技術換代周期，記憶體大廠的生產重心逐漸轉向DDR5與HBM（高頻寬記憶體）：

SK海力士：於2023年年底，停止供貨DDR3，並於2024年第三季度將DDR4的生產比重降至30%，第四季度更降至20%。

三星：於2024年第二季停產DDR3，並持續減少DDR4產能，轉向DDR5與LPDDR5等高階產品。

AMD：的Ryzen 7000系列處理器已完全不支援DDR4。

英特爾：最新的Arrow Lake-S處理器及800系列主機板，也不再支援DDR4。

高頻寬記憶體（HBM）：正成為AI PC和AI伺服器的關鍵記憶體技術，其高頻寬與低功耗特性，使其成為未來AI應用的重要支援元件。

隨著AI PC的興起，未來AI PC市場所需的記憶體很可能不再支援DDR4。因此，即便三大記憶體巨頭停產DDR3與DDR4，也不代表DDR4會變成「供不應求」的產品，反而可能只是產業自然的汰舊換新。台灣記憶體廠商是否真能受惠於這波「轉單效應」，仍有待觀察。

除了消息面的影響，這波記憶體股的上漲，很大一部分來自於技術面上的跌深反彈。

從2024年7月至2025年1月，記憶體族群股價普遍腰斬，甚至更慘。南亞科（2408）從2024年7月的75元，一路跌到2025年1月的最低點24.7元，僅剩當時高點的1/3，華邦電（2344）股價則是腰斬，跌回了長期上升趨勢線。如此極端的跌幅，使得當市場出現任何轉機或利多時，股價自然容易引發報復性反彈。

這波漲勢，並非完全來自基本面改善，而是技術線型的反彈，加上市場對AI PC的期望，帶動短線資金推動，使得股價持續爆量上漲，股價目前尚未出現明顯敗訊，投資人留意爆量黑K是否出現&股價有無跌破五日均線即可。

從籌碼面來看，近期記憶體股的大漲，主要是隔日沖主力與融資資金的推動，並非長期資金進場的跡象。

隔日沖主力：昨日(2/17)華邦電主力買超中出現，富邦-新店、凱基-信義兩家隔日衝主力，短線資金大舉進場，尾盤更是用力向上拉抬。

融資餘額急劇上升：散戶熱情進場，但過去經驗顯示，當融資大幅增加時，往往代表股價短期過熱，容易陷入震盪。

對於長線投資者來說，這種「消息面驅動」的漲勢可能不是長久之計。一旦短線資金退場，股價恐怕面臨震盪，投資人需特別留意。

雖然DDR4的市場需求正在萎縮，但台灣記憶體廠商已經積極布局AI記憶體領域，以尋找新的成長動能。

南亞科：入股補丁科技（Pudgy Tech），進軍HBM市場，搶攻AI伺服器高頻寬記憶體商機。

華邦電、旺宏：則聚焦AI邊緣運算，開發專用記憶體，以進一步拓展市場。

然而，台廠的布局需要時間發酵，才能真正看到成效。短期內，仍難以見到成效，真正的轉機仍需時間來驗證。

三星早在2024年第二季就已停產DDR3，DDR4的比重也逐漸降低，這則「停產DDR3」的新聞其實不是新消息，DDR4的持續減產，到現在的停產也早有預期，但市場資金依舊瘋狂湧入記憶體族群。AI PC恐將淘汰DDR4，未來新世代電腦將全面轉向DDR5與LPDDR5，未來支援DDR4的產品只會越來越少，DDR4的需求可能持續減少。

技術性跌深反彈才是本波段的最大的利多，記憶體族群在2024年下半年經歷大幅下跌，這次反彈更多來自於技術面修正，而非產業基本面全面改善，投資者長期仍需謹慎應對。南亞科、華邦電、旺宏等公司雖然正在積極進軍AI記憶體市場，但真正的轉機仍需時間觀察。

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