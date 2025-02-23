股神巴菲特手握10兆現金　股東信釋放7大訊息一文看

▲「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／台北報導

高齡94歲的股神巴菲特（Warren Bufett）掌控的投資公司波克夏（ Berkshire Hathaway）股東會年報出爐，由於連9季賣股，波克夏目前掌握3342億美元（約台幣10.94兆元）現金引發熱議，巴菲特在致股東報告書中釋放7大訊息，向外喊話「我們永遠把大部分資金部署在美股中」。

2024年，波克夏出售了價值超過1340億美元（約台幣4.38兆元）的股票。過去兩年波克夏股票分別上漲25%和16%，今年以來上漲5%，上周波克夏市值超車台積電（2330），周五雖小跌0.22%以477.7美元作收，但市值仍高達1.03兆美元（約台幣33.66兆元）在全球企業市值排名中位居第10。《福斯新聞》、《CNBC》等多家外媒彙整巴菲特致股東信6大重點如下：

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1、呼籲美國政府保持穩定貨幣：

「謝謝你，山姆大叔。某天，伯克希爾的侄子和侄女們希望能給你送去比 2024 年更多的付款。明智地使用這些錢。照顧那些因為自己的過錯而在生活中抽到短籤的人。他們應該得到更好的待遇。永遠不要忘記，我們需要你保持穩定的貨幣，而這需要你的智慧和警覺。”

2、波克夏接班人：

「我 94 歲了，不久 Greg Abel 將接替我成為 CEO，並撰寫年度信件。」巴菲特在致股東信中指出，Greg 認同波克夏的信條，即「報告」是波克夏CEO 每年欠股東的。他也明白，「如果你開始愚弄你的股東，你很快就會相信自己的胡言亂語，並愚弄自己。」

3、反省錯誤投資：

巴菲特指出「我預計會在波克夏購買的企業上犯錯，有時也會在評估我所接觸的人時犯錯。」

「但我也在企業的潛力以及經理人的能力和忠誠度方面有過許多愉快的驚喜。我們的經驗是，一個成功的決策隨著時間的推移可以產生驚人的差異。（想想 GEICO 作為商業決策，Ajit Jain 作為管理決策，以及我找到查理·芒格 (Charlie Munger) 作為獨一無二的合作夥伴、私人顧問和堅定的朋友的幸運。）」

巴菲特指出，「錯誤會消失；成功者可以永遠綻放。」（Mistakes fade away; winners can forever blossom）

4、巴菲特：我不得不一生依賴股票

巴菲特認為，企業以及擁有所需才能的個人，通常會找到應對貨幣不穩定的方法，只要他們的商品或服務是國家公民所需要的。個人技能也是如此。

股神在股東信上描述：「由於缺乏運動天賦、美妙的聲音、醫療或法律技能，或者任何特殊才能，我不得不一生依賴股票。實際上，我依賴於美國企業的成功，並將繼續這樣做。」

5、關於波克夏在收購整個公司與投資股票上的投資：

可以理解的是，真正出色的企業很少會完全出售，但這些寶石的小部分可以在周一至周五在華爾街購買，而且有時會以優惠價格出售。

我們在選擇股票工具時是公正的，根據我們能夠最好地部署你們（以及我家的）儲蓄的地方進行投資。經常，沒有什麼看起來具有吸引力；極少數情況下，我們發現自己處於機會的深處。Greg 清楚地展示了他在這些時刻行動的能力。

6、關於美國的繁榮：

巴菲特表示，美國在僅僅 235 年的存在期間所取得的進步，即使是最樂觀的殖民者在 1789 年憲法通過時也無法想像。

他坦言，美國在初期有時會向外借款以補充我們自己的儲蓄。但同時，我們需要許多美國人不斷儲蓄，然後需要這些儲蓄者或其他美國人明智地部署這些資本。如果美國消耗了所有生產的東西，這個國家將會停滯不前。

「美國的過程並不總是美麗的——我們國家一直有許多惡棍和推銷員試圖利用那些錯誤信任他們儲蓄的人。」巴菲特認為，即使有這樣的惡行——這種現象今天仍然存在——以及大量的資本最終因激烈的競爭或破壞性創新而失敗，美國人的儲蓄已經產生了超過任何殖民者夢想的數量和質量的產出。

巴菲特指出，美國從僅有四百萬人的基礎上——儘管早期有一場殘酷的內戰，使一個美國人對抗另一個美國人——美國在瞬間改變了世界。

7、關於波克夏手握龐大現金：

巴菲特指出，「儘管一些評論員目前認為伯克希爾擁有非同尋常的現金頭寸，但你們的大部分資金仍然在股票中。這種偏好不會改變。」

雖然我們在市場上可交易的股票持有量去年從 3540 億美元（約台幣11.57兆元）下降到 2720 億美元（約台幣9.05兆元），但我們非公開控制的股票價值有所增加，並且仍然遠遠超過可交易投資組合的價值。

巴菲特喊話：「波克夏的股東可以放心，我們將永遠將他們的大部分資金投資於股票——主要是美國股票，儘管其中許多股票將具有重要的國際業務。」、「波克夏永遠不會更喜歡現金等價資產的所有權而不是優秀企業的所有權，無論是控股的還是部分擁有的。」

巴菲特警告，如果財政愚蠢盛行，紙幣的價值可能會蒸發。在一些國家，這種魯莽的行為已成為習慣，而在美國的短暫歷史中，美國曾一度接近邊緣。固定息票債券無法提供對失控貨幣的保護。