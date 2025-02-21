找打工驚見「公祭祭拜人員」　出席就領1000元！全場心動

▲徵求參加公祭祭拜人員。（示意圖／視覺中國）



記者施怡妏／綜合報導

世界上的工作無奇不有，只要有本事，沒什麼不能嘗試，最近打工平台「小雞上工」有一則奇葩的打工資訊，徵求參加公祭祭拜的人員，4小時就可以領1000元，參加完即可領錢離開，須自備穿著黑西裝外套、白襯衫、黑西裝褲、黑皮鞋，讓不少網友笑喊「滿賺的！」

有網友在Threads發文，分享一則徵才文章，徵求參加公祭祭拜人員，需求人數1人，時間為早上9時到下午1時，地點在台北市大安區，單次1000元，「需準時，公祭參加完即可領錢離開，禮儀接待來臨的貴賓，遵從現場人員指示，陪同參拜」，穿著要求黑西裝外套、黑西裝褲、白襯衫、繫皮帶、黑皮鞋不打領帶，提早結束可以提早離開。

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貼文曝光，網友笑喊「我室友說要集體報名」、「吃便當時記得不要講桂林仔，他有名有姓不然會被bonbon」、「我猜現場很多警察」、「我要去應徵」、「女生可以嗎？迷你短裙+黑絲襪+黑色高跟鞋」、「西裝穿好出發，時機差，賺點錢」、「可以多開一點這種活動，這樣西裝才能回本」、「領完錢吃頓好的」。

事實上，「小雞上工」也曾有過類似的打工，11個月前，有網友徵求25人參加公祭，地點在高雄市，「不用做任何事情，跟著拜就好，過程約莫10分鐘」，結束後可以領500元。另外，還有雇主找「與董事長同行進場公祭參拜」，一樣是在高雄市，時間約2小時，單次700元。

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▼結束後現場領現金。（圖／翻攝自小雞上工官網）

