Q1成績令人驚艷　永慶加盟四品牌桃竹苗平均每店業績直逼1千萬

▲莊志成總經理邀請各界菁英加盟永慶房產集團，一起加入高績效團隊，共創事業高峰。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

2024開春第一季，就讓350間店的平均單店業績突破920萬元？！永慶加盟四品牌（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）桃園、新竹、苗栗區做到了。

在「深度聯賣」帶動下，永慶加盟四品牌桃竹苗2024年第一季整體業績達到30.5億元、較去年同期激增83%，單店平均業績達920萬元、逼近千萬大關，驚人業績也為桃竹苗地區房仲業投下震撼彈。

永慶房產集團所推行的聯賣平台、科技工具是成長的強力引擎，光是桃竹苗區就有56間加盟店「第一季業績破1500萬」、有15店「季業績破3千萬」；此外，第一季業績破5百萬元的經紀人有42位，甚至9位經紀人僅一季就達成千萬目標，驗證永慶房產集團是最強創業和發展平台。

「業績成長關鍵在於聯賣平台」，曾任職於中信房屋、住商不動產、自營品牌再到永慶加盟體系創業的李佳樺店東如此說道。旗下有巢氏房屋青埔A18高鐵加盟店第一季業績突破3,300萬元，光是聯賣就貢獻1,660萬業績，逾50%業績來自聯賣。自李佳樺2017年到永慶加盟體系後，以1年開2店的速度持續擴大版圖，手上已經擁有11間加盟店，成為女性創業表率。

過去也曾加盟中信房屋的楊嘉寶店東，旗下開幕不到2年的台慶不動產新竹中央公園加盟店，第一季就繳出2,500萬元的業績，其中1,100萬元來自聯賣，這也是團隊最佳單季業績紀錄。他表示，聯賣、科技工具是他加盟永慶房產集團的主因，45%的聯賣率也證明他的眼光獨到之處。

同樣開幕僅2年，永義房屋新竹龍山富程加盟店第一季也累積超過4千萬業績。從自營品牌轉戰永義房屋的盧玟臣店東指出，永慶房產集團的誠實品牌力是客戶最大的定心丸，讓經紀人第一時間就贏得信賴，對於高總價的土地買賣助益相當大，希望今年能獲頒「永義房屋全台業績第一名」獎座。

靠著聯賣、科技工具優勢，田雅文店東帶領開幕不到4年的永慶不動產新竹中正武陵加盟店，繳出單季5千萬元業績的成績單。她認為加盟總部所提供的「i智慧Pro版」、規章清楚公平的聯賣平台、充沛行銷資源，是團隊成功關鍵，也讓團隊同仁平均年薪直逼200萬元，再創事業高峰。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，集團的穩健績效，持續吸引房仲業人才的加入，桃竹苗今年第一季就大增近50間加盟店，推升總店數突破350店！永慶加盟總部也將持續優化科技創新、系統平台，擴大與同業的差距，歡迎有志於創業的各界菁英加入。

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