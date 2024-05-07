3個月誕生15位千萬經紀人！永慶加盟四品牌Q1績效猛

▲永慶加盟四品牌今年1-3月已經有35家店季業績破3千萬元，成績傲人。（圖／永慶房產集團）

財經中心／綜合報導

第一季才剛過完，永慶房產集團加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產已經有15位經紀人業績突破1千萬元，還有35家店季業績突破3千萬！永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，今年國內景氣穩定，出口、消費信心回溫，推升民眾購屋信心，加上新青安優惠貸款續行，促動首購族加快購屋腳步，今年績效亦可望逐季成長。

永慶加盟四品牌2024年第一季締造高達98億元業績，不但較去年同期大幅成長67%，同時也寫下單季新高！成交件數超過1.5萬件，等於幫助超過3萬組客戶圓滿完成不動產交易，成績相當驚人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

永慶房產集團全台店數突破1,700家店，今年第一季新展店超過55店。莊志成說，集團店數能夠不斷擴張，代表我們的服務理念「先誠實再成交」被消費者認同，我們的績效才能穩健成長、持續開店擴大規模，也證明誠實房仲已成為市場主流。

能夠吸引各界菁英不斷加盟永慶房產集團，除了品牌形象佳、績效優、資源多，最重要的是永慶加盟四品牌擁有最完善健全的「深度聯賣制度」。莊志成表示，消費者只要委託1位永慶加盟四品牌的經紀人，就享有永慶集團全台1千多間加盟店、2萬名以上經紀人的服務，還能從14萬筆案源中挑選出適合客戶的物件；加盟店也能共享集團資源，省下開發時間、擴大服務範圍。

以團隊合作為核心價值的聯賣制度，有效提升了房產交易效率及加盟店的業績。今年第一季永慶加盟四品牌聯賣業績高達39億元，比去年同期多1倍，聯賣成交件數逾5,800件，年增逾7成，帶動「單店平均業績」也較去年增長5成，創造加盟店、經紀人、消費者多贏局面。

此外，永慶加盟總部提供加盟店豐沛的資源，包括科技系統、線上及線下的教育訓練講座，都有助於加盟店提升業績、拓展事業版圖，實現「幫加盟店賺錢」的承諾。光是第一季業績突破1,500萬以上的店數就有將近160家店，達3,000萬以上的有35店，還有4家店業績達到5,000萬以上，超越許多店一整年的業績。而在個人業績部分，季業績「突破300萬的經紀人」則有超過380人，「突破500萬的經紀人」逾80人，「突破1,000萬元」多達15人，在在證實了永慶房產集團是最強創業平台，也是經紀人最佳發展平台。

永慶加盟四品牌三大致勝關鍵－品牌力、聯賣力及科技力，將持續幫助加盟店和經紀人衝上業績高峰，歡迎各界菁英夥伴加入！