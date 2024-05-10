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先探／謝金河：台灣錢再淹營建、資產、金融股

（圖／先探投資週刊提供）

文／謝金河

時序進入五月，股票市場最有名的術語是「Sell in May」，也就是說：賣股在五月！股神巴菲特開了這一槍，這一次他減持Apple的股票，去年第四季他只小賣一千萬股，這次大舉賣出持股部位的十三％，總股數從九．○七億股減到七．九億股，不過消息揭露後，Apple股價只小跌一．六七美元，巴菲特賣蘋果股票並沒有引來蘋果股價的重挫。

美跨國企業在中國踢鐵板

不過蘋果在宣布退出造車後，在中國市場正逐漸呈現頹勢，去年第四季蘋果在中國市占率十九％，排行第二，這次華為大超車，蘋果市占率從十九％退至十五．七％，在中國排第四，看起來中國品牌手機市場崛起，未來如果蘋果不能在ＡＩ應用上找到更殺手產品，成長路徑可能受阻，股價瓶頸可能打不破。

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美國跨國企業過去靠中國市場撐起一片天的，現在正在嚐苦果，蘋果遭到Vivo、Oppo、華為、榮耀、小米夾殺，Tesla更是被眾多中國電動車企圍毆，股價最慘跌到一三八．八美元，市值跌到四四三八億美元，馬斯克為了挽救股價，決定到中國求救兵，他對ＦＳＤ（完全自動駕駛）數據交給中國，股價一度大漲逾十五％，不過，這只是飛蛾撲火的動作，看起來Tesla在中國政府帶領電動車企圍攻下，前景很不樂觀。另一家是星巴克（Starbucks），過去在全世界攻城掠地，如今在中國遭到瑞幸咖啡殺價競爭，股價從一二六．三二跌到六八．六九美元，營收與獲利都呈現急速滑落的下降。

從Apple、Tesla到Starbucks，都是美國最具競爭力的跨國企業，但是在中國都遭到在地化產業政策的蠶食鯨吞後逐漸落居下風，如果再把先前的ＧＥ列進去，美商企業慢慢發現中國挾國家補貼，市場內捲對產業帶來的壓力有多麼大！台灣的企業是最早承受中國壓力的，現在台塑集團的石化業、中鋼領銜的鋼鐵業，到水泥業，全都輻射在中國競爭之內，這也應驗了我在這些年經常提到的避開中國競爭才是選股的王道。

進入五月，這是季報揭露的旺季，是企業在財報揭露後的股價調整，通常在開年之初，企業會勾勒出今年的遠景與藍圖，股價會出現所謂的「作夢行情」，到了五月會先看到第一季財報，如果股價漲太高，財報表現不理想，股價就會出現很大的後座力。

去年全體上市櫃公司稅後淨利二．九一兆元，這個數字要撐住指數繼續往二○八八三更遠的方向發展很難！台股最好的走勢是在兩萬點上下的盤整鞏固與整頓，對台股來說，五月股市不是賣股離場，而是密切注意市場焦點轉向何處？今年很多飆漲股在年線乖離過大後，紛紛出現修正，像重電的華城從九八八拉回到七八○元，士電從三五八元跌到二七七元，中興電從二二一元跌回一七四．五元，亞力從一八四元跌回一二九元，這些重電股繼續交出好成績，但市值快速拉高後，企業的長久價值會面臨考驗，例如，華城市值超越台泥，如果論資產與經營厚度，很容易看出長線的投資價值。

超漲股接受財報考驗

這次ＡＩ傳奇帶來的股價奔馳，像是軌道的川湖、南俊國際或是散熱的奇鋐、雙鴻，機殼的勤誠、營邦、晟銘電到與SMCI沾到邊的麗台，及伺服器相關的廣達、緯創、技嘉，股價在經過一番奔馳後逐漸修正，像營邦從六四二跌到三○二元，不知不覺中股價腰斬，類似南俊國際股價漲到二三四元，接下來考驗的是營收及淨利的成長，去年淨利八○○萬元，ＥＰＳ○．一三元，股價要站穩一八○元，至少ＥＰＳ要有六元以上的實力。麗台去年第四季才轉盈，未來業績能不能跟上？首季ＥＰＳ是負一元，沒有出現好的訊號，這是股價必然的調整過程。

今年超漲的產業及個股，現在正在接受財報考驗，這包括重電及ＡＩ相關股，台股最近在二萬點上下爭持，大家可以觀察是哪些個股股價繼續創新高？像這次鴻海定位在伺服器，股價創了一七一．五元高價，過去鴻海定位在蘋果代工、電動車，現在定位在伺服器市場，也為自己拉出新定位與比價空間，市值一下子跑到二．三五兆，對鴻海是個好的訊號。從這個角度來看，鴻海兵團中最驍勇善戰的是朱復銓領軍的工業電腦樺漢，股本十三．二億元，去年ＥＰＳ十九．○一元，配息十一．四一元；今年首季研華營收衰退二○．二％，樺漢首季成長十三．九％，四月營收一一三．八億，比去年同期成長二二．一％，一至四月營收成長十五．九％，這是今年業績逆勢成長的工業電腦公司，首季業績如果有亮眼表現，股價有機會更上一層樓。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2299期精彩當期內文轉載》

（圖／先探投資週刊提供）

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