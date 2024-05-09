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全球前十大IC設計業者去年營收年增12%　NVIDIA首度奪冠

▲▼NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

據TrendForce研究顯示，2023年全球前十大IC設計業者營收合計約1,677億美元，年增12%，關鍵在於NVIDIA帶動整體產業向上，其營收年成長幅度高達105%。而Broadcom、Will Semiconductor（上海韋爾半導體）及MPS（芯源系統）年營收僅微幅成長，其餘業者則受景氣下行衝擊、庫存去化影響，導致年營收衰退。

展望2024年，TrendForce認為，除了IC庫存去化已恢復到健康水位，受惠於AI熱潮帶動，各大雲端服務業者持續擴大建設大型語言模型，同時AI的相關應用將滲透至個人裝置，市場後續有機會看到AI智慧型手機、AI PC等產品，預期2024年全球IC設計產業營收年成長幅度將持續走高。

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由前五名來看， AI GPU H100大賣，帶動輝達2023年營收達552.68億美元，年增105%，而目前超過八成的AI 加速晶片市場均由輝達拿下，2024年H200及下一個世代的B100/B200 /GB200也將持續帶動輝達營收成長。博通2023年營收達284.45億美元（僅計算半導體部門），年增7%，AI晶片收入占其半導體解決方案已經將近15%，預期今年除了無線通訊業務營收持平外，寬頻及伺服器儲存連線應會有接近雙位數的衰退。

AMD 2023年營收年減4%，達226.80億美元，由於PC端的需求下降與庫存去化，多數部門業務營收均因此下滑。僅資料中心業務，以及嵌入式的業務透過併購Xilinx（賽靈思）的貢獻成長17%，而去年第四季發表的AI GPU MI300系列將成為貢獻2024年AMD營收成長的最大動力。

相反地，Qualcomm（高通）、聯發科則受智慧型手機市況低谷衝擊。高通2023年營收達309.13億美元（僅計算QCT），年減16%，主要是手持裝置事業及IoT事業的的需求不振，尤其中國的智慧型手機市場出貨量更是過去10年來的低點，惟高通積極推廣車用市場，並預期至2030年車用市場營收可成長逾兩倍。

聯發科2023年營收達138.88億美元，年減25%，其中智慧型手機、電源管理IC、Smart Edge（智慧終端平台）業務均衰退。2024年由於聯發科推出的天璣9300獲得不少中國客戶採用，加上預期高階智慧手機出貨量將可能成長，聯發科預期全年度也將恢復雙位數正成長。

第六至第十名來看，較明顯的變動有二。其一，2022年位居第十名的Cirrus Logic（思睿科技）跌出排行榜，由MPS（芯源系統）遞補，芯源系統2023年營收約18.21億美元，年增4%，主要仰賴車用、企業數據及存儲運算業務貢獻營收，抵銷通訊與工業領域衰退的衝擊。

其二，瑞昱2023年營收約30.53億美元，年減19%，下滑至第八名。主要受到PC市場出貨大幅衰退、中國暫停電信標案所影響，再加上提前認列庫存虧損。不過，庫存去化後，2024年第一季PC及車用相關出貨成長已略優於網通及消費電子，全年將受惠於WiFi-7於第三季開始出貨，電信標案重新啟動及加入Arm聯盟，積極參與邊緣運算架構的開發等，瑞昱營收將有機會迎來成長。

關鍵字： NVIDIA

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