統一Q1每股賺0.97元　寫下同期新高

▲統一集團董事長羅智先。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

統一（1216）今日公布Q1財報，Q1合併營收為1587.56億元，年增20.8％；稅後淨利為83.23億元，年增8％；歸屬母公司本期淨利為55.34億元，年增10.6％，EPS為0.97元，較去年同期增加0.09元。

統一表示，Q1獲利成長，主要是受惠統一本業、統一中控及統一超商等獲利穩健，以及認列權益法投資收益增加挹注。另台灣統一本業持續秉持聚焦經營及穩定增長，食品及食糧事業部整體營收年增5.2％；便利商店及流通物流事業部整體營收年增37.6％；包裝容器事業部整體營收年增3.8％；製藥事業部整體營收則年增36.2％。

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統一說明，統一中控本期淨利為人民幣4.57億元，若排除去年處分合肥統一部分土地及建物的一次性收益，稅後淨利年增人民幣2.33億元，主要是食品及飲品業績同步增長，加上原物料價格同比下跌及產能利用率提高，帶動整體營運效益。

轉投資統一超商本期淨利為29.44億元，年增4.4％，主要是台灣7-ELEVEN及菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一速達（黑貓宅急便）等獲利增長。

另統一實業本期淨利1.53億元，年減49％，主要是鐵產品售價較同期降低影響獲利，致本期淨利衰退；台灣神隆本期淨利1.40億元，年增233.3％，主要是各項業務營收增長，致本期淨利成長。