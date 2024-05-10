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月入100萬生活「跟想像差很大」5幻象破滅！她：個人司機純屬妄想

▲原PO發現有錢人的生活跟想像不一樣。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO發現有錢人的生活跟想像不一樣。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，以前對有錢人的有很多美好的幻想，如今她月入100萬元，發現跟想像中的落差很大，生活一樣得精打細算，捨不得買精品衣服，出國坐商務艙來回就要十幾萬元，還是會心痛，以前認為有錢人就要住獨棟別墅，但光是打掃跟維護就需要龐大的費用，而且位置都較偏遠，交通非常不方便。

原PO在Dcard發文，「月入100萬的真實日常」，今年28歲，月入平均100-130萬元，職業是開連鎖店的，從高中就開始打工，大學沒讀完就開始創業，父母則是月收3萬元的普通上班族。以前常幻想有錢人的奢華生活，但真的實現後，才發現差距很大。

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她坦言，幻想有錢人住在擁有大花園的獨棟別墅，可以隨心所欲地在精品店購物，身穿名牌卻又低調，而且還有司機、管家和傭人，出國坐頭等艙，有著插花、品酒、高爾夫等高雅興趣，並擁有一支價值百萬的名錶和一輛跑車。

然而，她發現現實並非如此，買得起5000萬以內的別墅，但位置偏僻且維護費用高，「現實考量還是決定住在市區電梯大樓，未來也好賣」，買得起精品包包，但衣服和飾品的價格讓她卻步，「找到一個信賴的保姆就很不錯了，一個月要給5萬起跳，目前還找不到合適的人選，司機純屬妄想」。

▲▼財富自由,有錢人,富有,富翁,錢包,皮夾。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲花錢時也會精打細算。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

搭飛機只坐過商務艙，來回十幾萬的機票花下去還是很心痛，即便有些休息時間，她也只想在家睡覺，休閒娛樂是打麻將，高爾夫只是偶爾玩玩；百萬名錶、跑車是基本款，但在這圈子沒人認為厲害。她透露，某次買錶預算100萬元，老闆竟回買不到好錶，「但這真的是事實也無法反駁，所以買東西一樣會有因為預算尷尬的時刻」。

她至今都不覺得自己很有錢，還是需要精打細算，更殘酷的是，有些資產很難靠自己累積到，「所以不要羨慕別人，過好自己現在的生活才是最重要的」，因為無論你有多少錢，總有更厲害的人存在，永遠都羨慕不完。

貼文曝光，掀起網友討論，「我是覺得在上層的社會，錢是最廉價的東西」、「認識一個收租破百萬的，生活就是吃睡打砲，也認識一個收入不到3萬的，生活也是吃睡打砲」、「喜歡這種直白又不做作的文，感覺你會成功也個性有關」、「年輕時幻想著若我有錢我就會怎樣怎樣，但達到了這樣的境界，反而返璞歸真，只專注在自己喜歡的事物上」。

關鍵字： 有錢人幻想真實生活落差網友

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