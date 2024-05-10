貨櫃船公司開始瘋狂大漲價　SCFI本周漲18.82%、6月還要漲

▲貨櫃船公司開始瘋狂大漲價。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

上海交易所今(10)日公布貨櫃運價指數(SCFI)，上漲18.82%，達2305.79點。船公司這次依慣例在中國五一長假進行的抽減班，實質效益超高，已造成運價大漲，本月15日美國線每大箱(40呎櫃)要漲1000美元，歐洲線要漲1500美元，接下來規劃6月1日再漲1000美元外加600美元旺季附加費，展開瘋狂大漲價。

攬貨公司指出，目前美西線每大箱約4200美元上下，美東約5300美元之間，歐洲線約3500美元，都已經是很高的運費水平，目前看5月中漲定了，如果6月再漲，會是驚人的高運價，由於有缺櫃現象持續上漲可能性高。

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SCFI今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)2869美元，上漲569美元，漲幅24.74%，地中海線每箱39155美元，周漲680美元，漲幅21.20%，美西每大箱4393美元，周漲791美元，漲幅21.96%，美東每大箱5562美元，周跌901美元，漲幅18.13%。

南美線(桑托斯)每箱運價5461美元，周漲833美元，漲幅18.13%；東南亞線(新加坡)每箱運價362美元，周漲55美元，漲幅17.92%。