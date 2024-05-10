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巴菲特抱現金　再創新紀錄

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文．洪寶山

每年的波克夏股東會是股民向巴菲特致敬的時刻，波克夏擁有鐵路、保險、能源、工業和消費品等涉及許多不同行業的美國境內業務，還握有約3600億美元的股市投資組合，使得波克夏的財報成為了解美國經濟情況的另一扇窗口。

巴菲特指三家公司是最棒的企業 減持蘋果只為稅負與基本面無關

今年是沒有查理．蒙格的第一個波克夏的股東會，也是巴菲特第六十次參加冗長的問答時間。世人都想從波克夏的動向找到未來的投資機會，今年前三個月已出售價值近二百億美元的股票，同時買入27億美元，尤其是去年第四季減持約一千萬股蘋果股票，佔其持股的1%，今年第一季再度砍蘋果持股約13%，市場以為巴菲特看壞蘋果的後市，但在股東會上，巴菲特解釋，賣蘋果只是應付獲利後的稅負，跟蘋果的基本面無關，截至第一季底，蘋果仍是波克夏持股最多的倉位。

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巴菲特表示：「我們擁有美國運通，這是一家很棒的企業，我們擁有可口可樂，這是一家很棒的企業，我們擁有蘋果，這是一家更好的企業。」這三家公司是全球消費者都會優先考慮的飲料或是支付工具，全球難以找到這樣與之相提並論的投資標的。

要找風險小又賺很大的公司 利率5.4%找不到那麼多機會

有人提問，波克夏的現金部位在2024年第一季激增至1889.9億美元，創下紀錄，是不是找不到適合的投資標的？對此，巴菲特的回答是：「到第二季末，波克夏持有的現金可能會進一步增加到二千億美元大關，我們很樂意花錢，但台上在場的人，都沒有很好的想法怎麼利用這筆錢，必須是正在做一些風險很小並且可以為我們賺很多錢的事情。我們不會在現在利率5.4%的情況下用這個錢，現在利率這麼高，我們只在正確的時候揮桿，現在找不到那麼多機會，沒有足夠有吸引力的標的讓我配置那麼多資產，看之後是否有變化。」

看股票時要把它看成公司 錯過不懂的東西不必遺憾

又說：「當我們配置資金時，我們會把標的看成一家公司，不會去預測市場，不會只是選股。一位高明的投資者告訴我，看股票時要把它看成公司，不要當作是股票。這話深具啟發，於是當我們配置資產時，遵守的最基本原則就是班傑明．葛拉漢的哲學，如果只是選股，那是浪費時間。」巴菲特說和蒙格錯過了很多投資機會，但沒有特別後悔過，至少錯過不懂的東西是不會覺得遺憾的，真正遺憾的是錯過一些後來證明業務變得非常大的公司。

正當市場以為今年的波克夏股東會沒有亮點時，有投資人問巴菲特能否透露去年第三季起連續兩季要求美國證監會SEC保密的神祕持股到底是什麼？根據財報顯示，波克夏去年下半年在「銀行、保險公司和金融股」的持倉成本增加了35.9億美元，且是唯一增加的類別，所以市場推測這支神秘持股是銀行股，例如嘉信理財(SCHW)股價深受去年初美國銀行業危機的拖累。

金融股不斷震盪向上創高 呼應了巴菲特加碼銀行股

無獨有偶，近期台股的金融股不斷的震盪向上創波段新高，正好呼應了巴菲特加碼銀行股，市場的邏輯是聯準會給出降息三碼的展望，而降息有利壽險股，因為壽險公司的投資組合通常包含固定收益產品，例如債券。當利率下降時，這些固定收益產品的價值會上升，有助於提高壽險公司的獲利。此外，降息後，銀行的借款成本降低，有助於提高利潤。

以壽險為主體的金控公司，如國泰金、富邦金、新光金等，2023年的現金股息分別為2元、2.5元、0元，以5月6日收盤價計算，現金股息殖利率分別為3.92%、3.57%、0%等。

以銀行為主體的金控公司，2023年現金股息殖利率分別為，華南金4.71%、第一金3.04%、兆豐金3.64%、合庫金2.43%、永豐金3.29%、玉山金4.27%、台新金3.19%、中信金4.98%等。

就連證券公司的融資借款成本也跟著降低，利潤提高，近期發現本土法人竟然買進群益證，而且股價持續走高，畢竟融資的利息對證券公司是一大穩定的收入。證券相關股的2023年現金股息殖利率如下，群益證4.93%、統一證4.6%、宏遠證1.85%、康和證3.98%、福邦證7.8%、大展證4.7%、美好證3.09%等。

有人請巴菲特分享我們每個人最需要聽到什麼？巴菲特借用蒙格的建議，首先把教育做好，針對自己個人的情況，跟正確的人打交道，希望能找到幫我找到人生正確方向的人。尋找自己的興趣，找到想要的工作，找到能一起分享生活的人，有時候要尋找很久，但不要忘了初心。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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