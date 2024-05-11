00940換股卡位大戰！　一表看本周投信搶進10檔

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）
記者廖婕妤／台北報導
元大台灣價值高息（00940）預計在下周五（17）日盤後公布成分股更換，市場估計下周進入換股高峰，市場「猜猜樂」，投信法人吃豆腐搶先卡位，根據統計，這一周（5/6~5/10）投信買盤集中在中信金（2891）、聯電（2303）與陽明（2609），買超張數破2萬。
法人表示，本月是ETF換股「大月」，除00940外，包括國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能（00939）等都會在5月底前完成換股，市場競逐換股效應，投信法人搶先買進，大吃這些ETF豆腐，統計本周投信連續買超周數推進至第10周，買超金額擴大至212.95億元。
而本月重量級ETF換股，由00940率先登場，根據臺灣指數公司公告，00940所追蹤特選臺灣價值高息指數本（5）月進行半年一次指數成分股定期審核，預計在5月17日盤後公告審核結果，5月20日生效，以此推估，下周將進入00940換股高峰。
細究本周投信法人操作看出，買超前十大中，中信金、聯電、大聯大（3702）、日月光投控（3711）等是00940現有成分股，還能獲投信青睞且大舉買進，其留在名單上的機率非常高，且權重也可能進一步提升。
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