上班前才請假！員工「一星期有2天不來」　他困擾：就是不離職

▲員工很常請假，讓原PO感到困擾。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「就算我們沒同意，她也照樣不來！」一名網友發文表示，他有個員工常常到了上班日當天，才突然請假，且即便他不同意，對方也照樣不到，讓他感到很困擾，「到底有什麼辦法可以讓她滾啊？」貼文曝光後，引發討論。

這名網友在「匿名公社」上發文表示，他有個員工常常到了上班日當天才突然打電話請假，且即便他不同意，對方也照樣不到，「到職1個多月就開始這樣，幾乎一星期要請1到2天，有時是上班到一半說不舒服就走了，隔天再拿診所的藥單來」。

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「我已經說很多次她不適合這份工作，但她就是不離職。」原PO無奈表示，該員工日前又突然打電話請假，他雖然明確告知對方當日人手不足、不能請假，但對方卻像過去一樣，直接掛他電話。

後來原PO受不了，就整理好薪資，要該員工離開，「結果她不願意，說她不能沒工作，她就是看準我們不能逼她離職，但卡這個不確定的人力，搞到大家常常累得半死，到底有什麼辦法可以讓她滾啊？」他也補充說道，「我問過勞工局，現在要資遣員工，必須符合很多條件，否則我也很想給她錢請她走人」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「最怕就是這種沒有責任感哦人」、「資遣費給一給就沒事了」、「怎麼會有不能開除的問題」、「碰到這種真的很麻煩，整體的工作根本不能安排」、「有時候不是不想給資遣費，而是覺得給這種沒責任感的很浪費」、「有人就靠資遣費在賺錢」、「如果是時薪制，就是砍班」。

根據《勞動基準法》第12條，若有以下情形之一，雇主可以不經預告終止契約：

一、於訂立勞動契約時為虛偽意思表示，使雇主誤信而有受損害之虞者。



二、對於雇主、雇主家屬、雇主代理人或其他共同工作之勞工，實施暴行或有重大侮辱之行為者。



三、受有期徒刑以上刑之宣告確定，而未諭知緩刑或未准易科罰金者。



四、違反勞動契約或工作規則，情節重大者。



五、故意損耗機器、工具、原料、產品，或其他雇主所有物品，或故意洩漏雇主技術上、營業上之秘密，致雇主受有損害者。



六、無正當理由繼續曠工三日，或一個月內曠工達六日者。