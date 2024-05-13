NVIDIA股價狂漲　外媒調查：可與黃金一起抗衡通膨

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據最新彭博調查，一些受訪者認為，美國最大的科技股NVIDIA不僅能讓他們押注創新，而且還可能對沖通膨。46%的調查參與者表示，幾十年來人們選擇的避風港黃金仍然被視為抵禦價格上漲風險的最佳保，但近三分之一的人表示，科技巨頭是他們現在的首選。

這項回應突顯了NVIDIA、亞馬遜和 Meta Platforms 公司等公司在美國金融市場中發揮的主導作用，因為它們擴大了對經濟主要領域的影響力。這使得它們能夠產生穩定的利潤，引發反彈，使投資者相信它們將繼續成為穩健收益的來源。

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美國通膨較2022年已大幅回落，但今年前三個月超出了經濟學家的預期，並且始終高於聯準會2%的目標。

這使得價格上漲成為投資者最大的擔憂，大多數受訪者將通膨復甦視為從現在到今年年底金融市場面臨的風險。

例如，自2021年3月通膨率首次升至2%以上以來，NVIDIA股價已飆升六倍多。不過，與其他成長型股票一樣，科技公司對通膨和利率的變化很敏感，因為它們的估值很大程度取決於未來的利潤。

大約四分之一的受訪者指出，美國經濟衰退是 2024 年的最大風險。儘管聯準會收緊貨幣政策，但經濟仍表現出驚人的韌性，使得現金流繼續流入美國，資金的流入推動了美元的重新升值，美元被絕大多數人視為度過市場動盪時期的最佳貨幣。

近四分之三的受訪者表示，美元是最好的避險貨幣，瑞士法郎獲得了約 23% 的選票，日圓則少了約六倍。在美國和加拿大的受訪者中，美元獲得了86%的選票，而在歐洲，43%的受訪者選擇了瑞士貨幣。

調查顯示，由於兌美元貶值以及日本的超寬鬆貨幣政策，日圓已經失去了避險地位。今年早些時候，日本和美國之間巨大的利差導致日圓跌至1990年以來的最低水準。

由於中國人民銀行成為最大的需求來源之一，今年黃金價格上漲了近 15%。烏克蘭戰爭後，俄羅斯的美元資產被沒收，許多國家都在嘗試擺脫美元，實現多元化，而黃金自然是受益者。 MLIV Pulse 調查中，只有 13% 的受訪者表示，尋找地緣政治不統一的資產使比特幣受益。