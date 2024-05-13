仁寶Q1每股賺0.43元！轉型推升毛利率近5%「寫12年單季新高」

▲仁寶電腦公布今年第一季財報。（圖／記者楊絡懸攝）
記者楊絡懸／台北報導
代工大廠仁寶電腦（2324）13日公布今年第一季財報，受惠產品組合優化、營運效率提升，加上業外收支轉正挹注，第一季每股淨利（EPS）0.43元。值得注意的是，今年第一季毛利率4.91%，是繼2011年第三季毛利率5.02%以來新高。
根據仁寶財報，第一季合併營收1,995.71億元，季減17%，年減5%；毛利率4.91%，營業利潤率1.42%，皆呈現年成長；歸屬母公司業主淨利18.91億元，季增6%，年增36%；每股淨利（EPS）0.43元，優於2023年同期及第四季。
仁寶近年來調整公司體質並改善產品組合，往高價值產品方面布局，例如拓展車電、伺服器、醫療等業務，目標是將PC營收占比降至40%、非PC營收占比拉升60%。就目前來看，第一季PC營收占比72%、非PC占28%。
另觀察仁寶4月出貨情形，仁寶4月PC出貨280萬台，月減6.66%，但年成長16.66%。依目前能見度來看，出貨表現皆符合預期，仁寶認為今年第二季出貨有機會回升，下半年優於上半年，也看好在品牌廠推出AI PC帶動下，邁向逐季增溫的趨勢。
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