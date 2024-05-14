2大1小南部旅遊「3萬有找」讚國旅便宜！釣出狂人：6萬玩沖繩9天

▲原PO認為，出國要花的錢更多。（示意圖／記者彭懷玉攝）



記者施怡妏／綜合報導

國內旅遊還是海外旅遊哪個划算，近期一直是網友關注的焦點，有網友表示，帶著2大1小到台南、嘉義玩4天，吃喝玩樂加上住宿，總費用不到3萬元，但如果是去日本玩，最少會花10萬元，相較之下國旅還是比較便宜，對此，網友認為出國是贏在CP值，國旅玩完只有空虛感。

原PO在PTT發文，「我也不懂為何有人說國旅比出國貴？」去年底一家三口到台南和嘉義度過四天三夜假期。商旅住宿費用，含早餐和車位共6600元，其中每晚價格分別為2200元、2100元和2300元；油錢約3000元，餐費、小吃和下午茶大約10000元。

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旅途中，他們也花了4000元在給家人和同事的伴手禮上；其他的雜費，像是門票和飲料等，則約為2000元，總花費3萬元有找。若帶著2大1小去日本玩5天4夜，最少需要10萬元，原PO表示，「10萬讓我在台灣玩，每晚住星級酒店、餐餐大餐，也不用10萬」。

▲沖繩國際通。（圖／記者蔡玟君攝）



貼文曝光，網友認為同樣的錢，在國外的享受更好，旅遊品質大勝，「你只算錢，有算到旅遊的品質嗎？人家是說CP值，不是總金額」、「一樣花5萬，在台灣玩兩趟的旅遊體驗根本比不上日本一趟，在台灣5萬花完剩下迷茫和空虛，在日本則是滿滿的回憶和滿足，完全比不了一點」、「出國其實就貴在機票成本，其他不管旅遊品質住宿品質都屌打國內，你只看價格當然沒問題，問題是有沒有那價值」。

不少人分享日本旅遊的經驗，「2大1小5萬有找，大阪」、「我今年去沖繩，一顆生蠔才台幣50元，生蝦不知道品種，一隻才台幣20元，台灣要吃到這些要花多少？更別說風景及開車體驗，都是贏爛國旅」、「兩大一小沖繩玩9天，總共6萬有找，含機票租車」、「2大1小去日本5天不用10萬元啊」。