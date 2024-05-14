想看極光　華航西雅圖航線第四季買得到22092元起超優惠機票

▲秋天阿拉斯加極光倒影。（圖／馬賽Kyo提供）

記者張佩芬／台北報導

今年極光大爆發，想到阿拉斯加或加拿大看極光的自由行旅客，華航將在今年第四季推出最低22,092元起(未稅)的超優惠機票，正好趕上9月開始的觀賞極光熱潮，另外也配合旅行社需求，提供極光團團票。

傳說看到極光會幸福一輩子，越來多人在9月到翌年的3月，到靠近極圈帶的城市為尋找極光，為華航繪製月桌曆的插畫家馬賽Kyo，也是名職業攝影家，被稱為極境攝影師，他最常到阿拉斯加拍極光，都是從西雅圖進出，今年台北-西雅圖多了三家航空公司飛，除了可以滿足賞極光旅客需求，另機位不足的溫哥華航線，旅客也可以選擇改由西雅圖進出，西雅圖與溫哥華之間僅需兩小時車程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲超乎想像，夢幻絢麗的極光。（圖／馬賽Kyo提供）

去年旅行社都抱怨航班公司給的歐美線團體機票太少，很難出歐美團，今年雖然團體機位仍然不多，但華航表示旅行社可以特別申請Ad.-hoc團體機位，公司會視狀況加給團體機位。

華航2024TTE線上旅展於5/15搶先開跑。將送出超級夢幻大獎「全球不限航點來回機票」，幸運得主可於2024年7-12月，每月任選一個華航航點，想去哪就去哪，完成環遊世界的夢想。

活動期間從5/15至6/10，提供精選航點82折起之優惠回饋旅客，馬尼拉、宿霧、新加坡最低不到6千元，國人最愛的首爾只要6,068元起（未稅）、福岡7,708元起，還可搭配熊本/鹿兒島，行程進出自由配，不走回頭路，通通不到8千元；而即將進入彩虹花季的北海道，最低15,555元起；南半球的澳洲全面下殺85折起， 7/14即將開航的西雅圖最低22,092元起(以上都是未稅價)；華航直飛歐洲6大航點全面87折起，不用中停與轉機。