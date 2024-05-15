歐美線今日每大箱都漲1千美元　業界憂漲過頭壓低購買力

▲有海運業界高階擔憂運價再漲上去，會壓低消費者購買力。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船公司五一長假實施的減併班措施，已經造成市場運價飆漲，原美西線每大箱(40呎櫃)約4200美元，美東約5300美元，歐洲線約3500美元的運價，今(15)日都將調漲1000美元，並有一家大型貨櫃船公司通知歐洲線本月22日到31日要加600美元旺季附加費。有海運業界高階擔憂運價再漲上去，會壓低消費者購買力，出現後遺症。

最大貨櫃船公司地中海航運(MSC)上周五(10日)重新推出疫情期間實施的鑽石級運價(Diamond Tier)，也就是保證艙位的運價，美西每大箱(40呎櫃)8000美元，美東10,000美元，生效日期5/15-5/31。接著6月初與6月中都有再漲計畫。

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業界高階分析，疫情期間因為醫藥與居家上班、上課需求，增加了相關商品需求，結果高漲的貨價與運價，造成了之後的庫存積壓與通膨問題，現在因為紅海危機與船公司控艙操作，運價再度飆漲，恐怕歐美終端消費者的購買力會出現問題，訂單也會有減少的疑慮，第三季雖然不看衰，但是有可能旺季不旺。

大陸媒體也報導指出，面對運價接連飆漲，許多貨代公司以及外貿企業紛紛大喊吃不消，已經完成生產的貨物不得不延遲發貨，導致貨物積壓在港口，影響貨款交付，後續訂單的規模也因而受限。

但是船公司在船噸過剩壓力下，都想趁著紅海危機船隻繞行好望角吸收不少過剩船噸，加上船公司的控艙動作，讓運價大幅拉升之際，儘量多賺些錢，以應對紅海危機解除後可能出現的運價快速滑落局面。

有業者認為，此時要船公司收手很難，但是如果真的影響到消費者購買力，進而壓低後續訂單，市場就會自然調節。當然如果紅海危機能夠很快解除，目前飆漲的運價也會很快消除。