鴻海獲利侵蝕、外資仍力挺喊買　「3大情境」最樂觀上看294元

▲鴻海AI伺服器營收年增2倍，也對今年第二季、全年營運抱持成長看法。（圖／記者李毓康攝）

記者楊絡懸／台北報導

電子代工大廠鴻海（2317）雖然認列夏普投資虧損，淨利低於預期，但因AI伺服器營收年增2倍，也對今年第二季、全年營運抱持成長看法，美系外資則在最新的報告中以「加碼」評等力挺鴻海，目標價維持210元。

美系外資以「3種情境」分析鴻海狀況。最樂觀的看法是，AI業務收入貢獻超乎預期、營業利益率擴張、iPhone出貨轉強，那麼2025年本益比將有22倍，股價上看294元。

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在一般情境下，美系外資推估鴻海逐步提高營運效率改善獲利、iPhone出貨持穩、推展AI產品提高利潤比率，2025年本益比將為15.6倍，股價上看210元。

不過，報告中也設想最壞的情境，那就是鴻海的營業利益率遭侵蝕，iPhone動能也不如預期，出貨量短缺，那麼2025年本益比將為7倍，股價則88元。

整體預估來看，鴻海AI伺服器產品出貨量應可逐季成長，iPhone也會從第二季開始保持穩定的出貨量，電動車製造業務也將在日本及美國新客戶加入後，可望增添動能，因此重申「加碼」評等，維持目標價210元。

觀察鴻海15日股價情形，以168元開出，最高觸及174元，終場170.5元作收，跌幅0.87%，成交量15.52萬張。